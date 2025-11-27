英特爾表態「全力支持羅唯仁加入我們」！陳立武內部信曝光：指控毫無根據

前台積電資深副總羅唯仁在退休前，涉嫌將2奈米等機密資料打包帶走，隨後跳槽英特爾擔任高管，引發洩密疑雲，台積電也對其正式提告。而科技媒體《Wccftech》報導指出，英特爾執行長陳立武在一封發給內部員工的備忘錄直言，「英特爾全力支持羅唯仁加入公司」，更否認有關羅唯仁涉及洩密的指控。

《Wccftech》引述《俄勒岡人報》（OregonLive）消息指出，陳立武在發給英特爾員工的內部備忘錄中強調，公司對這次人事案「完全支持」，並直言所有指控都是毫無根據的無稽之談。

陳立武強調，根據目前掌握的所有訊息，他們認為針對羅唯仁的指控毫無根據，「我們將繼續全力支持他」，也歡迎羅唯仁重返公司；英特爾也表示，公司內部一向維持嚴格的政策與管控機制，明確禁止使用或轉移任何第三方的機密資訊與智慧財產。

報導指出，值得注意的是，這也是英特爾執行長首次公開點名羅唯仁，證實這項高層人事異動幾乎已成定局。英特爾此番聲明正值台積電於正式提告之後，台積電主張羅唯仁可接觸到機密資訊，可能讓英特爾等競爭對手在晶片競賽中受益。

對此，陳立武再度否認相關說法，強調英特爾無意、也不會違反任何智慧財產權相關法規。

報導也提到，在製程技術層面，英特爾的18A及後續技術，與台積電在多方面皆有所不同，包括PowerVia背面供電技術與RibbonFET電晶體架構等，同時也是High-NA EUV（高數值孔徑極紫外光）曝光機的早期採用者。

報導分析，英特爾已明確否認羅唯仁有「技術轉移」可能性，若能從他的加入中獲益的話，主要將體現在他對供應鏈動態的理解，特別是美國客戶在尋求外部代工時的實際需求，「但就目前而言，不管是對台積電或英特爾，這都已經是一項高風險人事了。」

