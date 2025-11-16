英特爾被排擠出「投資小圈圈」？外媒揭這原因讓OpenAI看不上眼：幾乎不可能合作
OpenAI在近期攜手多家科技巨頭，包括輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、甲骨文（Oracle）甚至是鴻海，不過科技媒體《Wccftech》報導指出，就算OpenAI已與幾乎所有的主要運算企業建立合作，但仍有一個顯著例外，而這個企業就是英特爾（Intel），根據分析，目前雙方達成合作的可能性相當渺茫。
報導指出，OpenAI在眾多合作之中，與一個「重量級玩家」擦肩而過，那就是英特爾。根據分析，英特爾與OpenAI的合作並非不可能，但情況相當複雜，而主要原因正是英特爾目前的產品，無法提供OpenAI在通用人工智慧（AGI）研發所需的算力。
Circular Technology全球研究與市場情報主管加斯特維斯（Brad Gastwirth）表示，「英特爾在訓練級GPU效能上的落後，使得今天要形成大規模合作的可能性相當低。OpenAI已經擁有比英特爾所能提供的東西更深層的合作關係，以及更成熟的硬體計畫。」
報導表示，這樣的觀點並不意外，若觀察英特爾當前提供的算力選項，Gaudi系列AI晶片相較於輝達、AMD的產品，被認為已經過時，而英特爾對於未來的產品計畫也尚不明朗，即使最近展示了一款名為「Crescent Island」的推論用晶片，也無法滿足OpenAI對合作夥伴的算力要求。
報導提到，英特爾在AI方面也顯得「有些遲緩」，這也使得現任執行長陳立武親自下場，主導AI相關業務，以確保能搶下未來的算力需求。雖然外界對其Jaguar Shores專案抱有期待，但目前尚無具體細節，因此，除非情勢大幅改變，否則OpenAI短期內似乎沒有理由與英特爾建立合作。
報導也指出，而OpenAI可能被迫與英特爾合作的情況之一，就是藉由與英特爾結盟，來改善其與川普政府的關係。眾所皆知，川普熱愛「微觀管理」美國政府的投資，因此英特爾與OpenAI達成某種小規模合作，在某種程度上是可能的。
