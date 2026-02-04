英特爾證實將打造GPU 挑戰輝達資料中心霸業

（中央社舊金山3日綜合外電報導）英特爾（Intel）執行長陳立武今天表示，公司計劃打造繪圖處理器（GPU），正式進軍這個由輝達（Nvidia）普及化的晶片領域。

陳立武說：「我剛聘請了首席GPU架構師，他非常優秀。我很高興他能加入我的團隊。」他還說，這中間花了一番說服的功夫。

高通（Qualcomm）高層戴莫斯（Eric Demmers）上月跳槽至英特爾，這項消息最先由科技媒體CRN報導，隨後由戴莫斯本人在社群網路服務領英（LinkedIn）上證實。

廣告 廣告

陳立武在思科（Cisco）人工智慧峰會場邊接受路透社採訪時表示，GPU的開發將鎖定資料中心市場；輝達近年來已在這塊領域建立起龐大業務。

他也提到，戴莫斯將向英特爾的資料中心晶片主管柯奇謙（Kevork Kechichian）匯報。

陳立武告訴路透社：「這與資料中心業務緊密相連。我們正與客戶合作，然後將定義客戶的需求。」

陳立武在台上表示，有幾家客戶正與英特爾的晶片代工業務「英特爾代工」（Intel Foundry）進行深度接觸。

他在接受路透社採訪時說，客戶的興趣主要圍繞在英特爾的14A製造技術，量產可能會在今年稍晚啟動。

陳立武告訴路透社：「為了擁有客戶…他們必須讓我們知道產量和產品是什麼，這樣我們才能規劃並花時間建立產能。」

陳立武也提到，在最近一次招聘晶片設計師的過程中，他「震驚地」發現，儘管美國限制華為技術公司取得晶片產業的軟體和工具，華為仍聘請了約100名「頂尖」設計師。

陳立武說，當他問華為的設計師，在無法取得美國工具的情況下為何要加入這家中國公司時，他們表示，「即使無法取得像益華電腦（Cadence）和新思科技（Synopsys）那樣最好的電子設計自動化工具，我們也有窮人的方法可以做到，而且我們做得到」。

陳立武說：「對我來說，他們只落後我們一些，如果不小心，他們就會一舉超越我們。」（編譯：李佩珊）1150204