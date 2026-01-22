英特爾財測黯淡盤後跳水！陸行之：要看到三大結構改善

英特爾AI部門主管跳槽至OpenAI。路透社示意圖



美股延續多頭，科技與半導體續強，但英特爾財報展望不佳，盤後重挫。知名半導體分析師陸行之表示，現在要看英特爾是否能夠有結構性的改善，包括:財務結構、14A測試訂單流片和量產、晶圓代工業務分割。

英特爾盤後股價重挫，下跌約6.66%至50.70美元，2025年第四季財報電話會議後。市場解讀財測展望不如預期，盤後賣壓出籠，短線走勢轉弱。

陸行之指出，雖然英特爾第四季度營收和獲利都高於預期，但一季度營收獲利指引明顯低於市場預期，股價盤後大跌超過10%，現在要看英特爾是否能夠有結構性的改善。

陸行之進一步指出，要關注3大結構改善方別為：

1.需要改善財務結構

去年第四季度砍資本支出，今年資本開支持平或下滑為正面，但四季度晶圓代工業務虧損持續擴大為負面。

2. 需要看到客戶14A的測試訂單轉成流片及量產訂單

目前客戶還不確定要用，英特爾說要等到今年下半年。

3. 還需要看到英特爾決定分割晶圓代工業務

