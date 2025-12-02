英特爾追加投資2億美元 馬來西亞鞏固晶片供應鏈地位

馬來西亞首相安華(Anwar Ibrahim)表示，美國晶片製造商英特爾(Intel)將在馬來西亞的追加投資2.08億美元，這將進一步鞏固這個東南亞國家在全球半導體供應鏈中的地位。

馬來西亞是全球第六大微晶片出口國，在晶片封裝、組裝和測試服務領域佔據全球13%的市場。

安華1日晚間在臉書(Facebook)上發文稱，英特爾的決定「基於對馬來西亞長期規劃的信心」，並表示他在稍早會見了英特爾執行長陳立武。

廣告 廣告

安華表示：「英特爾宣布追加投資8.6億令吉，將馬來西亞打造為其晶片組裝和封裝測試的營運中心。」

英特爾2021年承諾將在馬來西亞投資70億美元，在該國北部電子產業中心檳城建造一座先進的晶片封裝廠。

安華表示，檳城廠目前已「完工99%」，英特爾則對馬來西亞政府的支持表示感謝。

美國是馬來西亞第三大半導體出口市場。

馬來西亞貿易部長表示，大馬去年向美國出口了價值1,200億令吉(約280億美元)的電子產品，其中約一半與晶片相關。(編輯：宋皖媛)