英特爾麻煩大了！18A效能跑分 傳慘輸台積電3奈米

根據美國CNBC報導，現在想要積極追趕台積電的英特爾，傳出新產品採用18A先進製程，結果跑分居然輸給，上一代用台積電三奈米生產的產品，業界直呼:「這下英特爾麻煩大了!」台積電總裁魏哲家去年就曾預言，台積電3奈米效能，比英特爾18A好，果然被說中。

英特爾18A先進製程效能，傳出還輸給台積電3奈米所生產的產品。（圖／達志影像Newscom）

英特爾（Intel）正全力重振其晶片製造業務，將希望寄託於亞利桑那州採用18A先進製程的Fab52工廠。這座全年無休、24小時運轉的工廠象徵著英特爾重返先進製程競賽的決心，目前18A晶片已進入量產階段。然而，英特爾面臨多重挑戰：良率問題尚未完全解決、採用自家先進製程的新產品跑分表現不如台積電三奈米製程產品，且英特爾對潛在客戶而言既是合作夥伴又是競爭對手的雙重身分，可能影響客戶轉交代工的意願。

Fab52工廠是英特爾位於亞利桑那州錢德勒的六座晶圓廠之一，擁有超過百萬平方英尺的無塵室製造空間。英特爾18A生產經理Lea Tensuan表示，這座工廠全年無休、一天24小時運作。工廠內配備了先進的EUV設備，專門為18A製程列印出極其精細的電路結構。五座工廠透過延伸約30英里的AMHS系統相互連接，形成完整的生產網絡。

英特爾晶圓代工執行副總裁Naga Chandrasekaran強調，Fab52每週能啟動超過一萬片18A製程晶圓生產。半導體分析師Patrick Moorhead認為，18A的能力非常強，在許多指標上實際比二奈米製程更具競爭力。然而，市場調查顯示，英特爾採用18A製程的新產品在跑分上仍輸給上一代採用台積電三奈米製程的產品。

當被問及是否已超越台積電時，英特爾客戶運算事業群Jim Johnson表示，這是個難以回答的問題，台積電是非常優秀的供應商，而18A採取了稍微不同的做法，是一種更積極的策略，透過將電力與訊號閘分離，在這方面具備領先性。

除了製程技術外，英特爾也希望透過先進封裝吸引客戶，特別是資料中心和AI晶片市場。在永續發展方面，Chandrasekaran表示，英特爾在亞利桑那州幾乎100%使用再生能源，2024年其亞利桑那州設施成功透過廠內回收系統回補了24億加侖的用水。

美國政府收購英特爾10%股權的舉動被視為對該公司的信任投票。Chandrasekaran表示，這顯示美國政府對英特爾有信心，相信美國本土需要最尖端的研發製造能力。目前全球約92%的最先進晶片幾乎都由台積電在台灣生產，美國有意分散地緣風險。

哈佛商學院教授David Yoffie指出英特爾面臨的核心挑戰：「如果我是輝達、AMD或高通，你真的會想把自己的核心機密交給一個製造體系，而這個體系同時也讓英特爾能接觸到這些核心機密嗎？」專家認為，除非英特爾將設計與製造業務徹底分割，否則難以說服客戶轉交代工。

