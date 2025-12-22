英特爾18A翻車？跑分竟輸台積電3奈米上一代

▲英特爾採用18A製程新處理器樣品跑分，落後台積電上一代同級產品。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 英特爾押注翻身的18A製程進度再掀市場雜音。外電與市場資料顯示，英特爾雖已在美國亞利桑那州新廠推進18A量產，但現階段訂單仍以自家產品為主；同時，採用18A的新一代處理器工程樣品跑分曝光後，單核、多核表現不僅未見明顯提升，甚至落後上一代採台積電3奈米的同級產品，讓外界對英特爾製程競爭力與量產良率再度提高警戒。

CNBC 19日報導指出，英特爾位於亞利桑那州的Fab52已開始量產18A製程晶片，英特爾希望藉此拉近與台積電的差距。不過報導目前18A的主要、甚至可說唯一客戶仍是英特爾自身，後續能否吸引外部大廠下單，也被視為公司能否扭轉局勢的關鍵。

廣告 廣告

市場追蹤網站Techbang引述Geekbench流出的測試數據指出，英特爾新一代Panther Lake近期測試頻繁，其中代號酷睿Ultra 7 365的晶片，單核得分2451、多核9714，反而低於現有Ultra 7 268V的平均單核2639、多核10318，換算新晶片效能約縮水6%至7%。兩款晶片同為4個效能核心搭配4個低功耗節能核心的架構，但Ultra 7 365目前曝光的最高時脈約4.7GHz，較前代5.0GHz略低。

業界普遍認為，Panther Lake是英特爾定調「重返榮耀」的代表作之一，其運算晶片主打由英特爾最先進的18A製程生產。相較之下，英特爾現行 Ultra 200系列運算晶片由台積電3奈米製程代工，主因當時英特爾自家20A製程良率進度未如預期，為了搶時程與市占，選擇將核心運算晶圓外包。

台積電總裁魏哲家先前曾對外資法人表示，台積電3奈米在性能、能耗與可靠度等面向優於英特爾18A。如今市場再出現18A新品跑分不如3奈米前代的訊號，也讓外界更聚焦英特爾是否能在量產良率、產品效能與客戶導入上同時交出成績單。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

易控智慧攜英特爾、研華等大廠 打造智慧建築軟硬體整合第一品牌

川普吐「英特爾交易內幕」！10分鐘幫美國賺400億美元卻沒人提

台積電赴美設廠也沒用？前英特爾CEO吐實：美晶片製造離不開亞洲