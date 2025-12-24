英特爾18A「客戶只有自己」美國爸爸會救？網嘲諷：左手賣右手

美媒報導英特爾先進製程18A已在美國亞利桑那州新廠量產，但尚無主要外部客戶、目前唯一重要客戶仍是英特爾自己，引發PTT網友熱議。討論焦點聚集在「18A到底行不行」與「英特爾能否說服外部大廠下單」，不少網友以「左手賣右手」嘲諷，也有人認為這其實符合英特爾IDM本質，外界不必過度解讀。

根據媒體報導，英特爾當前最大挑戰在於要讓其他大型晶片設計商相信，英特爾能在新製程上穩定生產晶片並具備量產能力。報導並提及半導體供應面其他動態，包括記憶體供應吃緊下，美光傳與力積電就銅鑼新廠合作磋商；三星HBM4在輝達新世代AI加速器「Vera Rubin」測試中獲高分、輝達提出的明年供應量需求超出三星預期；另美國加強簽證審查導致預約延宕，Google與蘋果提醒部分持簽證員工避免出境，以防返美受阻。

廣告 廣告

一名網友在PTT分享新聞後以戲謔口吻形容18A是「號稱等同台積電2奈米的牙膏」，卻被爆料「客戶只有自己」，並拋出疑問稱背後「爸爸」這次仍會出手相救，「對吧、應該吧」。此番評論將討論導向英特爾近年轉型與政策扶植脈絡，亦反映市場對其製程競爭力與拉客能力的疑慮。

多數留言集中在「自己當客戶」的合理性與尷尬感並存。有網友以「原來小丑竟是我自己」揶揄，稱像是「單人食物鏈」「自己打自己吃」；也有人認為美國若採入股或補助方式，英特爾先用自家產品導入、流片debug、拉良率本就正常，「好東西先自己用」不必意外。另有網友直言，外界常見的「刁難」其實忽略英特爾長期以來本就以自家產品為主的營運模式。

不過也有不同聲音點出關鍵阻礙不在製程口號，而在「身分衝突」。部分網友認為英特爾既是晶片設計商又想做代工，與三星相似，其他IC design廠不易放心把產品交給可能的競爭對手；也有人延伸到產品可信度，認為應先證明已解決先前CPU瑕疵、或拿出18A處理器對比台積電3奈米的明確優勢，外部客戶才可能買單。另有留言提及「代工要切出去」「business model要釐清」，認為英特爾若要扮演類台積電角色，仍需在信任、產能與定位上補齊缺口。

【看原文連結】

更多udn報導

勝過除濕機！內行曝浴室改裝1電器暖又快乾

台灣服務太貼心 一票人赴日韓嘆被養成奧客

冬天外套帽T難曬乾？1晾法實測大讚真的有用

LINE收回訊息縮為1小時突喊卡 官方說話了