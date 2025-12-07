英特磊、光聖 股份交換、深化合作

英特磊IET-KY（4971）及光紅建聖(6442）分別召開董事會，通過以股份交換方式深化雙方策略合作關係，光聖將以增資發行新股方式受讓對方增資發行之新股，換股比例為每5.1股普通股換發1股光聖普通股，股份交換完成後，英特磊將持有光聖約1.79%普通股股權，光聖將持有英特磊約15.26%普通股股權。

英特磊專注於III-V族化合物半導體磊晶片之研發與生產，採用獨特的MBE（分子束磊晶）技術，產品涵蓋磷化銦、砷化鎵及銻化鎵等，廣泛應用於高速光通訊、無線通訊、國防感測及量子運算領域。光聖為全球知名的光通訊元件及高頻連接器製造商，產品涵蓋光主動元件、光被動元件及RF高頻連接器，為大型資料中心光通訊元件主要供應商，近年積極投入矽光子CPO相關領域佈局及技術開發。