英特磊 第三季EPS0.75元

三五族大廠IET-KY英特磊（4971）1舉行法說會，公佈今年第三季財報，第三季營收2.52億元、季增5.47%、年增69.75%，毛利率31.67%、稅後淨利2995.6萬元、EPS 0.75元。營收成長主因各產品線皆有表現，同時，在今年中出售的MBE機台訂單已從第三季開始依約請款並依完工比例認列收入。

英特磊指出，第三季在國防合約請款金額大幅成長，創下歷年單季新高。而磷化銦基板供貨仍然吃緊，使高毛利的磷化銦產品出貨量受到限制，導致第三季毛利率較上季略為下滑。公司在今年終結連六季虧損後，已經連續兩個季度獲利，營運漸入佳境。

IET-KY 10月營收突破1億元，創下近年來單月新高，進入第四季後，在磷化銦產品增加採用客戶自行提供基板的生產模式，使得基板短缺有所舒緩，帶動高毛利產品出貨量增加，且該模式亦可降低成本，有利第四季毛利率提升。另外，本季除了在機台出售業務仍有收入可認列之外，還有客戶購買MBE機台與承包產能方案正洽談中，相關營收可望持續貢獻。在國防訂單方面，客戶需求穩定，惟部份訂單暫受美國政府關門影響，預期在美國政府結束關門後將獲得改善，公司可望持續接獲新訂單，法人預期第四季營運將維持高檔水準。

展望2026年，在最大產品線磷化銦方面，因大廠對磷化銦PIN磊晶片訂單持續放量，且壓縮交貨期限，公司除了自行購入基板之外，也請客戶自行提供基板，兩種方式並行，來舒緩基板吃緊的狀況，預期最快明年第一季，新的基板供應商產能補上之後，供應緊張情況將局部減緩。 公司目前正在洽談下一年度的量產訂單，預期業務成長的速度仍可能會超過基板供貨的增幅。

IET-KY在最大產品線磷化銦需求不斷成長之下，2026年磷化銦PIN磊晶業務預計將有超過一倍的成長，而 MBE 硬體業務也將超標成長，加上砷化鎵、銻化鎵等其他產品，可望有穩定成長之表現，同時晶片法案現金補助也有所進展，法人預期公司明年營運可望接續今年成長之勢。