英王不再護航安德魯！ 白金漢宮打破緘默聲明「隨時待命」助調查

美國富豪艾普斯坦案延燒，面對安德魯王子性犯罪指控升級，又涉洩密，白金漢宮發布了一份「極其罕見且強硬」的正式聲明。英王查爾斯三世打破過往王室對成員私事的緘默，明確表達對相關指控的「深切關注」，並強調王室已準備好隨時配合警方調查，此舉被視為王室與安德魯之間最徹底的切割。

綜合英媒報導，白金漢宮發言人在聲明中直言，英王已透過言語與實際行動，表達其對蒙巴頓溫莎先生（Mountbatten-Windsor，指安德魯）行為指控的沉重憂慮。聲明強調，儘管具體指控應由其本人回應，但白金漢宮已做好萬全準備，「如果泰晤士河谷警局聯繫我們，我們隨時準備提供支持，正如大家所預期的那樣。」據了解，這可能包括移交安德魯的行程紀錄、皇家住宅訪客名單，甚至是官方郵件往來紀錄。

目前泰晤士河谷警局正承受各方壓力，針對安德魯的兩項重大指控進行評估。其一為美國釋出的最新文件中，指控安德魯曾在溫莎莊園性侵一名被艾普斯坦販運至英國的女子；其二則是由反君主制組織「共和國」（Republic）所舉發，指控安德魯在擔任英國貿易特別代表期間，涉嫌透過電子郵件向艾普斯坦洩漏國家機密資訊，涉及公職人員行為失當及違反官方機密法。

隨著美國解密文件曝光，更多不堪細節令王室蒙羞。一名受害者律師指出，艾普斯坦於2010年派出一名女子前往安德魯的住所發生性關係，該女子聲稱，安德魯事後帶領她在白金漢宮進行了「私人導覽」並共進下午茶。此外，解密檔案還包含安德魯與艾普斯坦在佛羅里達州尋求脫衣舞孃進行「三人行」的驚人指控，這些細節無疑讓查爾斯三世感到王室尊嚴蕩然無存。

白金漢宮在聲明最後特別強調：「國王與王后的思緒與同情，始終並持續與任何形式虐待下的受害者同在。」這段話被外界解讀為對安德魯多年來否認罪行的無聲反擊。自去年10月起，查爾斯已採取前所未有的強硬行動，剝奪了安德魯所有頭銜與榮譽，甚至將其逐出皇家別墅。

