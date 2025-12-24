英王子討「不正經」朋友、司法部為川普辯解 艾普斯坦檔案燒出更多謎團
編譯張渝萍／綜合報導
艾普斯坦檔案最新進度
已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）檔案近期陸續公布，23日公布的第八批資料共1.1萬份，是單次釋出數量最多的一次。然而，司法部理當在19日一次將檔案釋出，因此司法部不但超時、斷斷續續公布，還發生檔案上傳後又撤下重新上傳的情況，引發外界不滿。
目前已知的資料包括艾普斯坦生前來往的權貴，包括現任總統川普、前總統柯林頓、比爾蓋茲等人。
司法部在釋出檔案後，同日也發出不尋常聲明，稱新公開文件中針對川普的指控「毫無可信度」，還稱若是真的，「早就被政治對手來對付川普」。CNN報導指，司法部的聲明語氣語氣宛如川普私人律師，引起爭議。
也有匿名信件曝光，內容是要求艾普斯坦前女友麥斯威爾索討「不正經的朋友」（inappropriate friends），寄件者疑似為已故女王伊莉莎白二世次子安德魯‧蒙巴頓‧溫莎（前稱約克公爵）。另外，艾普斯坦在獄中自盡前的幾次自殺未遂行動也被記錄。
本文將整理最新一批資料的重點。
艾普斯坦案有共犯嗎？
根據CNN查看釋出的資料，數封2019年7月的聯邦調查局（FBI）內部電郵曾提及「10名共謀者（co-conspirators）」。其中一封7月7日、署名「FBI New York」的電郵寫道：「等你有空時，能否告知我這10名共犯的進度？」
兩天後的另一封電郵則要求「請在今日下班前更新10名共犯的狀態」。
第三封電郵提到，當局正試圖找到並向這些人送達傳票，並指出部分人已聯繫上，但其中一名尚未聯絡到的人，被形容為「一名住在俄亥俄州的富有商人」。
文件也提及艾普斯坦於2019年8月獄中死亡後所撰寫的備忘錄，內容關於可被起訴的共犯。但這份備忘錄這次並未被公開。
然而到目前為止，只有艾普斯坦本人，以及其前女友、名媛麥斯威爾（Ghislaine Maxwell）被起訴。
CNN表示，因未能看到這些備忘錄，也不知道所謂「共犯」的身分，因此無法確定指的是哪些人，當然也不清楚涉及的是何種類型的犯罪。
但「共犯」一詞本身顯示，至少在某個時間點，調查人員認為還有其他人涉入艾普斯坦的犯罪行為。這也是外界期待看到的文件，顯示可能還有更多人涉入這場性犯罪。
艾普斯坦檔案裡的川普做了什麼？
19日公布的首批文件中，出現了大量與前總統柯林頓（Bill Clinton）相關的內容，但幾乎沒有川普；而這一批文件川普的資料明顯變多。
其中最引人注意的是，文件顯示川普的名字如何在艾普斯坦與前女友麥斯威爾的調查與起訴過程中被提及。CNN指出，執法機構從未指控川普涉及艾普斯坦的犯罪行為，川普本人也否認任何不當行為。
文件包括一份2021年、在麥斯威爾案件中發出的傳票，要求川普的海湖莊園（Mar-a-Lago）提供一名被遮蔽姓名人士的「任何及所有聘僱紀錄」。雖然該人士身分不明，但眾所周知，曾指控艾普斯坦性虐待、今年4月輕生的朱弗瑞（Virginia Giuffre），就曾在海湖莊園工作。
另有一封2020年的電郵，由紐約南區聯邦檢察官辦公室的一名助理檢察官所寫，指出川普曾8次搭乘艾普斯坦的私人飛機，該紀錄後來也透過航班紀錄公開。檢察官曾向同事稱，川普搭艾普斯坦私人飛機紀錄的次數「比之前我們所知的多得多」。
該檢察官並表示，其中兩趟航班上有「可能成為麥斯威爾案證人的女性」。根據航班紀錄，至少有四趟航班上有麥斯威爾同行。
文件中也包含向FBI提供的線報，涉及川普與艾普斯坦的關係，但幾乎沒有跡象顯示這些線報是否被追查或獲得證實。
英國王子曾向艾普斯坦女友提出哪些怪要求？
BBC查閱檔案後指出，此次釋出檔案中有一封署名為「A」、寄件地標註為「巴爾莫勒爾（Balmoral）」的電郵，曾向艾普斯坦前女友麥斯威爾索要「不正經的朋友（inappropriate friends）」。
該名寄件者在信中詢問：「你有沒有幫我找到一些新的、不正經的朋友？」結尾署名為：「再見，A xxx」。
這封信是由一個使用「隱形人（The Invisible Man）」化名的電郵帳號寄出；而「隱形人」這個筆名，也曾與艾普斯坦電話簿中另一個標註為「約克公爵（Duke of York）」的電子郵件地址一同出現。
已被剝奪「約克公爵」頭銜的安德魯・蒙巴頓－溫莎（Andrew Mountbatten-Windsor）為已故伊莉莎白女王次子，他多次否認任何不當行為。
然而在檔案中，「隱形人」也曾在與麥斯威爾的往來電郵中，討論過一次秘魯行程中的「女孩」。
艾普斯坦檔案還出現那些可疑文件？
CNN指出，在釋出的大批資料中，其中有封被司法部稱為「偽造」的信件，曾署名「J. Epstein」，寄給另一名惡名昭彰的性犯罪者、前美國體操隊醫師納瑟（Larry Nassar）。
信中寫道：「我們有一個共同點……那就是我們對年輕女孩的愛與關懷，以及希望她們能充分發揮潛能。我們的總統也與我們一樣，熱愛年輕、稚嫩的女孩。」
信中接著還有另一段露骨、顯然指涉川普的內容，內容稱「與川普不同的是，我們最後只能在體制的餐廳裡搶食。人生不公平。」
CNN特別點出，這封信郵戳日期為艾普斯坦在獄中死亡後三天；艾普斯坦之死已被裁定為自殺，信中作者暗示自己「走了捷徑回家」，並祝納瑟「好運！」該信最後被標註為「退回寄件人」。
司法部23日下午表示，FBI已認定該信為「偽造」，部分原因是筆跡似乎與艾普斯坦不符，但這次公布的文件並未包含鑑定結果。
司法部也指出，這封信是在維吉尼亞州蓋郵戳，而艾普斯坦當時被關押在紐約；信上的回郵地址標錯了監獄；且該信是在艾普斯坦死亡三天後才被處理。
檔案還記錄哪些艾普斯坦獄中內容？
2019年7月23日，大都會矯正中心（MCC）的監獄人員接獲囚犯塔塔里奧內（Nicholas Tartaglione）通報，指他的同牢獄友艾普斯坦曾試圖自殺。
根據該起事件後的調查報告，獄方發現艾普斯坦躺在地板上，脖子上套著一個「自製的繩索狀物」，並且「呼吸急促」。
報告指出，在被帶離牢房並安置到另一個單位後，艾普斯坦「坐在床邊，身體向前移動，彷彿試圖頭部朝下跌落」，隨後停下來，又再次嘗試跌倒。
一名中尉將他按倒在床上，命令他停止行為，並威脅若不停止就會對他上約束具。艾普斯坦隨即回應：「好，我不會再做了。」並比出大拇指。
根據另一份文件，艾普斯坦的自殺觀察（suicide watch）於隔日上午8時45分結束。
在艾普斯坦自殺未遂後，大都會矯正中心的首席心理學家8月1日在電郵上被問及艾普斯坦行為是否可被認定為「試圖自殺」，該心理學家回覆：「我們不知道那是否是一種手段，是否是他人所為，或只是他用床單在自己身上造成『地毯摩擦傷』，藉此引起外界注意他的處境」
同日上午，在另一封跟進電郵中，該名心理學家又寫道：「就寫成『潛在的自殺性舉動』即可……我們兩個都不知道真正發生了什麼事，這似乎是最合適的描述。」
同一天，也就是艾普斯坦疑似自殺未遂的一週後，心理部門才對他進行自殺風險評估。根據一份檢視艾普斯坦在監期間矯正中心作為的報告，這樣的延誤「毫無正當理由」。最終，艾普斯坦隔月在獄中身亡，死因被裁定為自殺。
美國司法部這次爭議有哪些？
CNN指出，司法部過去在釋出這些資料時就曾出現處理不當的情況，這情況持續到這波檔案釋出都還有。
首先，司法部23日最初發出的聲明相當不尋常，因為語氣簡直像川普的私人律師，而非中立的機構。像是司法部為川普辯護，稱文件中針對川普的指控，可能包括上述FBI線報並不屬實，「這些文件中包含一些在2020年選舉前夕提交給FBI、針對川普總統的不實且聳動的指控。必須明確指出：這些說法毫無根據且不是真的；如果它們有任何可信之處，早就被武器化，用來對付川普總統了。」
司法部為川普的辯護行為，與19日他們公布大量涉及柯林頓的文件形成強烈對比。當時，司法部發言人不但未像這次替川普說話一樣為柯林頓解釋，還特別指出一張照片，點出柯林頓與一名被遮蔽身分人士一起泡熱水浴，更暗示該名被遮蔽者是艾普斯坦的「受害者」。
但事實上，柯林頓與川普一樣，從未被執法機構指控涉及艾普斯坦的犯罪行為。
司法部處理文件的爭議性，還包括大量塗黑遮蔽檔案內容，範圍超過國會上月通過法律所允許的範圍。
例如，2020年助理聯邦檢察官的電郵，作者姓名被整段遮蔽。其他電郵似乎也遮蔽了政府官員的名字，使外界無法得知究竟是哪些官員參與了關鍵決策與討論。
最後，根據《華盛頓郵報》報導，這批文件22日先被上傳、隨後撤下，之後又重新上傳。目前不清楚原因為何，也不清楚重新上傳的文件是否與最初版本完全一致。
且司法部已未能遵守19日必須一次性公布所有文件的期限。
在最初的釋出後，司法部也曾短暫撤回部分文件，包括一張出現川普照片的影像，之後才恢復上架。
