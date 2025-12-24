英王室也涉案？神秘電郵「A」問艾普斯坦女友「有沒有女孩」 指向這個人...

一名署名為「A」的人士，曾自英國王室位於蘇格蘭的私人行宮巴爾莫勒爾（Balmoral）發送電子郵件給艾普斯坦女友吉斯萊恩．麥克斯韋（Ghislaine Maxwell），詢問她是否「為我找到了一些新的不合適的朋友」。 圖:翻攝自X帳號@MarioNawfal

[Newtalk新聞] 美國司法部近日公開一批與已故性犯罪者艾普斯坦相關的司法文件，其中一系列 2001 年至 2002 年間的電子郵件內容，引發外界對英國王室成員與艾普斯坦社交圈關係的再度關注。

據美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，文件顯示，一名署名為「A」的人士，曾自英國王室位於蘇格蘭的私人行宮巴爾莫勒爾（Balmoral）發送電子郵件給吉斯萊恩．麥克斯韋（Ghislaine Maxwell），詢問她是否「為我找到了一些新的不合適的朋友」。該電郵屬於麥克斯韋與一名使用「隱形人」作為電郵化名人士之間往返通信的一部分。

文件並未明確指出「A」的真實身份，但相關時間線與內容，與英國安德魯王子高度吻合。安德魯王子於 1999 年經由麥克斯韋介紹認識艾普斯坦，而艾普斯坦則於 2019 年在美國羈押期間自殺身亡，當時正面臨聯邦性交易指控。

2001 年 8 月 16 日，「A」在郵件中表示，自己「目前在巴爾莫勒爾為王室服務」，並詢問洛杉磯的情況，再次提及是否能「找到不合適的新朋友」。麥克斯韋則回信稱「只能找到合適的朋友」，並對未能滿足要求表示遺憾。

文件並未明確指出「A」的真實身份，但相關時間線與內容，與英國安德魯王子高度吻合。 圖:翻攝自X帳號@GeneralMCNews



司法部公布的文件並未顯示任何明確的不當行為。《CNN》已就此聯繫安德魯王子的代表尋求回應，白金漢宮亦被詢問相關情況，但截至目前尚未獲得回應。安德魯王子過去已多次否認所有針對他的性侵指控。

電郵內容亦提及，「A」的貼身男僕近期過世，並透露自己已離開英國皇家海軍，生活陷入混亂。公開資料顯示，安德魯王子確實於 2001 年 7 月退役，時間與電郵往來相符。

另一組郵件則涉及 2002 年一趟秘魯行程的籌劃。內容顯示，麥克斯韋疑似在「A」與一名當地聯絡人之間居中協調行程，討論包括騎馬、私人午餐等活動，並提及是否能安排「女孩」作陪。相關郵件中甚至詢問「他多大了」，並暗示可嘗試安排合適人選。

麥克斯韋將相關郵件轉發給「A」，後者回覆稱對安排深表感激，並表示「至於女孩，我完全交給你們處理」。後續郵件中，麥克斯韋直接提到「安德魯」希望進行觀光活動，並強調參與者需「聰明、漂亮、有趣，且出身良好」，同時要求行程不得見報。

美國司法部近日公開一批與已故性犯罪者艾普斯坦相關的司法文件，其中一系列 2001 年至 2002 年間的電子郵件內容，引發外界對英國王室成員與艾普斯坦社交圈關係的再度關注。 圖：取自「X」@akafacehots

公開資料顯示，安德魯王子於 2002 年 3 月確實曾以官方身分訪問秘魯，紀念英國女王伊麗莎白二世登基 50 週年，並留下多張公開活動照片。

安德魯王子於 2019 年接受《BBC》專訪，談及與艾普斯坦的關係後引發巨大爭議，隨後辭去王室職務。此後，美國方面陸續解封的司法文件，以及其指控者維吉尼亞．朱弗雷（Virginia Giuffre）的回憶錄內容，持續引發輿論震盪。

安德魯王子否認朱弗雷的所有指控，並稱不記得曾與她見面，儘管曾流出 3 人合照。2022 年，他支付一筆和解金，結束美國的性侵訴訟。朱弗雷於今年 4 月身亡。

近期，隨著相關文件再度曝光，安德魯王子與艾普斯坦的關係重新成為焦點。外媒指出，英王查爾斯三世已要求其兄搬離溫莎城堡內的住所，並撤除其王室頭銜，王室內部的處置動向亦備受關注。

