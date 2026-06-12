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英國公布最新授勳名單以慶祝英王查爾斯三世（King Charles III）官方生日。本次名單星光熠熠，包括奧斯卡影后海倫米蘭、重金屬樂團「黑色安息日」吉他手 Tony Iommi 及多位女足功臣皆榜上有名。

曾以2006年電影《女王》（The Queen）飾演伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）榮獲奧斯卡（Oscar）影后的海倫米蘭，早在2003年就已封爵。現年80歲的她，這次更榮獲極具代表性的「名譽勳位」（Companion of Honour），該勳位在英國授勳制度中極為尊貴，規定同時只能有65位在世成員，足見其殿堂級地位。

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音樂與文化界同樣迎來喜訊，傳奇重金屬樂團「黑色安息日」（Black Sabbath）吉他手 Tony Iommi 獲頒大英帝國員佐勳章（MBE），他興奮表示，能用一生熱愛的音樂與大眾連結是莫大的榮幸。此外，創作經典動畫《笑笑羊》（Shaun the Sheep）與《酷狗寶貝》（Wallace & Gromit）的阿德曼動畫（Aardman）創辦人 Peter Lord 與 David Sproxton 也雙雙封爵。

體育界方面，帶領英格蘭女足在歐洲國家盃（Euros）奪冠的6名功臣也獲得 MBE 勳銜，其中年僅20歲的前鋒 Michelle Agyemang 是本次最年輕的獲勳者。另外，橄欖球傳奇 Kevin Sinfield 也因其在運動生涯及為運動神經元疾病（MND）募款的卓越貢獻而正式封爵。

原文出處：英王室授勳！影后海倫米蘭、黑色安息日吉他手榮譽上榜

本文由AI協作，經編輯審核後發布