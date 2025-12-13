英王查爾斯三世抗癌報佳音：明年將減少治療
（中央社倫敦12日綜合外電報導）打破王室禁忌、公開談論對抗癌症的英國國王查爾斯三世（King Charles III），今天透露一項「好消息」，表示他的治療將於明年減少。
法新社報導，查爾斯三世在為年度癌症研究電視募款活動所錄製的罕見個人訊息中，也敦促英國民眾善用國家的篩檢計畫。
查爾斯三世說：「今天我能與各位分享一個好消息，那就是多虧有早期診斷、有效介入以及遵從『醫囑』，我個人的癌症治療時程將可在新的一年減少。」
77歲的查爾斯三世去年2月宣布，他被診斷出患有一種未公開類型的癌症。
查爾斯三世在英國第四頻道（Channel 4）「為癌症挺身而出」（Stand Up To Cancer）全國性活動播出的影片訊息中承認：「我從自身經驗得知，癌症診斷會讓人感到難以承受。」
「然而我也知道，早期發現是能夠轉變治療歷程的關鍵，它能為醫療團隊爭取寶貴時間，並為病患帶來珍貴的希望禮物。」
查爾斯三世並未透露他正接受何種癌症的治療，也未具體說明他正接受何種療程。
他表示，他得知「我國至少有900萬人未及時參與他們可利用的癌症篩檢」，對此深感不安。
他強調：「這意味著至少錯失了900萬次早期診斷的機會。」他也肯定癌症治療與照護方面的「進步」。
他特別指出，當「腸癌在最早階段被發現時，約有9成的患者能存活至少5年。但若延遲診斷，存活率則降至僅有1成」。
王室消息人士表示，外界不應據此推斷查爾斯三世正在接受腸癌治療。
查爾斯三世的癌症是去年1月，於治療良性攝護腺疾病期間發現的，他當時為此接受了手術。白金漢宮曾表示，他罹患的並非攝護腺癌。
在查爾斯三世宣布診斷結果僅6週後，他的兒媳、威爾斯王妃凱薩琳（Catherine, Princess of Wales）也透露自己罹癌並已開始接受化療。這位育有3名年幼子女的王妃同樣從未談論過她罹患何種癌症。
今年1月，也被稱為凱特（Kate）的王妃宣布，她的病情已獲得緩解，且體內已無癌細胞。她的丈夫、王位繼承人威廉王子（Prince William）曾承認，過去一年「相當殘酷」，也是他人生中「最艱難的」一年。（編譯：李佩珊）1141213
其他人也在看
賴佩霞女婿「先天性心臟病」逝！醫：「1類人」風險高6倍
賴佩霞11月30日舉辦首場個人演唱會，未料隔天得知，小女兒的丈夫Kevin因先天性心臟病病逝，賴佩霞也立即飛美，陪伴小女兒度過艱難時刻。醫師表示，先天性心臟病的發生約每千個出生新生兒中就有6~10個，病因至今不明，第一胎患有先天性心臟病時，第二胎先天性心臟病的機會增至2~6倍。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
這藥能降血糖 竟還是減重、防癌、抗衰老神藥 醫：糖尿病患控糖就能長壽
不少人被診斷出有高血壓、糖尿病等慢性病，都擔心「吃了藥就要吃一輩子了，會傷腎、傷肝」，不敢吃醫師開的藥，反而花數千上萬買號稱有降血壓或降血糖療效的健康食品，不過，有研究發現，一款降血糖藥不僅控糖能力好健康2.0 ・ 1 天前 ・ 1
77歲余天罹攝護腺癌「全切」！余祥銓當心機率增2倍 醫示警4症狀快就醫
77歲余天許久未在螢光幕前表演，證實罹患攝護腺癌，已完成攝護腺切除手術，也有定期去檢查是否有癌細胞。他在錄影現場自嘲：「我今罵沒路用（台語）！所以亞萍超放心的。」亞洲大學附屬醫院指出，若父親、兄弟罹患攝護腺癌，罹患攝護腺癌的機率為2倍。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
奇蹟! 婦人"數百顆腫瘤"2個月全消 陽交大醫院逆轉生機
地方中心／黃富溢宜蘭報導宜蘭有一名婦人，多年前曾罹患肝癌，以及肺部「數百顆腫瘤」，標靶治療也沒效，移動得靠輪椅。但返鄉回到陽交大附醫尋求醫療，短短兩個月腫瘤竟然「全部消失」，創下罕見奇蹟。民視 ・ 14 小時前 ・ 10
24歲女胸部2週暴增一罩杯！竟是9公分巨瘤 手術時才知已懷孕
24歲陳小姐去年初摸到右側乳房有硬塊，2週內腫塊快速長大一個罩杯，從E變成F罩杯，就醫檢查是長了9公分大的乳房葉狀瘤，為良性腫瘤，但腫瘤特性會快速變大，切除右乳後，準備進行自體皮瓣重建乳房，意外發現懷孕，在懷孕8周時在婦產科監測母胎狀況下，完成重建手術，之後也順利產下兒子，成為自信的快樂媽媽，今天與自由時報 ・ 1 天前 ・ 1
「肩膀痛半年」竟確診肺癌末期 醫警告癮君子要小心
一名60歲退休水電師傅右肩疼痛半年，誤以為是職業病造成的五十肩，自行貼痠痛貼布、做復健都沒改善，直到右手臂明顯無力、連拿水杯都困難，加上開始咳嗽才到大醫院檢查，結果發現肺部頂端有腫瘤，已侵犯神經和肋骨，確診肺癌第四期。國泰醫院胸腔外科劉祖豪醫師指出，肺臟頂端緊鄰控制手臂的神經、血管和肋骨，當腫瘤長在這個位置會壓迫神經，引發劇烈的肩膀和手臂疼痛。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
他「血尿」2個月竟癌症晚期！醫嘆已擴散：輸精管骨盆腔都是癌細胞
一名年約40歲的男性金融業上班族，因反覆無痛性血尿持續兩至三個月，原本懷疑自己是攝護腺肥大導致排尿不順，至泌尿科就診後才發現攝護腺開口處竟長出一團外觀如「珊瑚礁」般的腫瘤。經檢查確診為攝護腺的泌尿上皮癌，且已擴散至輸精管與骨盆腔淋巴結，為第三至第四期晚期癌症。醫師提醒，無痛性血尿是泌尿道疾病中最需要警覺的徵兆之一，切勿輕忽。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
7旬名醫無三高 曝愛吃2蔬菜顧血管
台灣「三高」（高血壓、高血糖、高…民報 ・ 18 小時前 ・ 5
沒吃甜食、沒喝飲料「糖尿病卻變嚴重」 醫生揪出「隱形殺手」破案
一名糖尿病患者之前血糖一直控制得很好，但是日前回診的時候，醫生卻發現他的糖化血色素從6.2上升到7.2，低密度脂蛋白上升到120。他說自己完全沒吃甜食，也沒喝手搖飲料，不知道為什麼檢查結果會這樣，醫生憑藉豐富的診療經驗，一下子就抓出了害他糖尿病變嚴重的「隱形殺手」，也提醒民眾要多加留意。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
35歲以上民眾「9成有牙周病變」！醫：一天刷3次牙不代表保健 小心7警訊
一名60多歲的女性主管，因工作繁忙、三餐在外、作息不規律，雖每天都有刷牙，但多年來刷牙方式不正確，加上清潔牙縫不足，使牙菌斑長期堆積。但她未將牙齦不適放在心上，直到牙齦腫痛明顯、部分牙齒出現搖動感才找上牙醫求診。經X光檢查後發現，她的牙周支持骨頭 (齒槽骨) 已出現大範圍吸收，屬於牙周病惡化的後期表現。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 2
戒碳水、戒飲料血糖仍達糖尿病程度 原來問題出在這一鍋
神經內科醫師林邵臻近日分享看診案例，一名血糖控制良好的患者，明明戒掉了飲料、碳水，也沒吃水果，糖化血色素（HbA1c）怯從6.2％上升到7.2％，數值已達糖尿病程度。直到患者坦承，最近滷了一鍋牛肉吃了很多天，林邵臻這才有了頭緒，提醒滷汁及滷製肉類再高溫加熱下，都會產生致癌物，呼籲大家吃的時候要適量。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 5
超級食物中有毒！她每天吃「4物」養生 竟東痛西痛、睡不好
太追求養生也不好！營養師李婉萍發文分享，書籍《超級食物裡的毒》談到「草酸敏感」該物質少量攝取沒問題，但吃太多就會與礦物質結合、干擾吸收，甚至破壞細胞功能，長期吃高草酸食物，可能導致頻尿、關節腫痛等。要吃黑豆、杏仁、菠菜補營養可以，但「吃得多」不代表「吃得對」，有時候觀察不適訊號、改變食物組合，也許身體會輕鬆許多。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 2
近6成民眾每周運動不足1小時！「哈佛教授認證」5大最佳運動，這幾種在家就能做～
《良醫健康網》2025年健檢服務大調查顯示，近六成的民眾每週運動不足一小時！世界衛生組織指出，身體活動不足已成為影響全球死亡率的第四大危險因子，每年約有6%的死亡與身體活動不足有關，並且大約21～25%的乳癌與大腸癌、27%的糖尿病，以及30%的缺血性心臟病，均與身體活動不足息息相關。國民健康署建議......詳全文良醫健康網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
豆漿補鈣喝7杯才等於1杯牛奶！營養師公布「豆製品鈣排行」 第一名竟是它
根據國民營養健康狀況變遷調查結果發現，臺灣成人有90%以上缺鈣！而鈣質為國人攝取狀況最差的礦物質！攝取足夠的鈣質能維持骨骼與牙齒的發育及健康，有助於幫助肌肉與心臟的正常收縮、幫助血液凝固及調控細胞的通透性。許多人詢問：「不喝鮮乳可以用豆漿取代嗎？」 豆漿鈣質含量不高 補鈣選擇一次看 陳怡婷Cynthia營養師表示，豆漿鈣質其實並不高，100g鈣質只有14mg，全脂鮮乳100g鈣質104mg！豆漿要喝7杯才等於喝1杯全脂鮮乳的鈣質！其他豆製品，像是豆干、干絲、傳統豆腐（板豆腐）等，因製做時會添加食用級石膏（硫酸鈣），鈣質含量十分豐富，且有研究顯示，傳統豆腐的鈣質與牛奶所含的鈣質吸收率差不多，是茹素者很好的補鈣食物。 豆製品鈣質含量比較 ．小方豆干 685mg/100g ．黑豆干 335mg/100g ．豆干絲 287mg/100g ．傳統豆腐 140mg/100g ．豆漿 14mg/100g ．嫩豆腐 13mg/100g 高鈣食物有哪些？ 1.乳品類：鮮乳、奶粉、優格、起司等2.豆製品：豆干、干絲、傳統豆腐（板豆腐）等3.海鮮類：小魚干、蝦米、蝦皮等4.堅果種子類：黑芝麻、杏仁果、開心果常春月刊 ・ 1 天前 ・ 2
日本人又瘦又長壽！胃癌、胰臟癌卻高的驚人 背後原因曝光
日本人不只長壽、也很瘦，但胃癌、胰臟癌發生率卻不低。怎麼吃才能健康長壽？ 6原因日本人吃不胖 世界旅遊作家溫士凱觀察發現，日本人吃不胖有6大原因，包括：用餐分量少、每餐8分飽、愛吃魚、飲食清淡健康2.0 ・ 4 小時前 ・ 1
30歲男自己煮「竟越來越胖」 專家揭關鍵：鈉含量爆表！
一名30多歲男性上班族因擔心家族遺傳性高血壓問題，決定自己下廚維護健康，未料半年後腰圍竟增加5公分。營養師方慈聲檢視患者的飲食菜單後發現，問題出在食材選擇不當，導致鈉含量嚴重超標，進而演變成肥胖問題。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 3
饅頭當早餐易胖？營養師教「4招破解」：當然可以吃
饅頭、包子屬於精緻澱粉，消化吸收快，易導致血糖波動、加速飢餓感。營養師林俐岑發文指出，它們當然可以作為早餐吃，但方式要對，建議選全麥或雜糧饅頭且半顆即可、再搭配蔬菜與蛋白質延緩血糖上升、食用時先吃菜，接著蛋白質，最後才是饅頭，搭配細嚼慢嚥延長消化時間、另外，不建議以含糖飲料配饅頭，糖和澱粉一起吃下，血糖負擔大。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 1
睡覺鼾聲變大竟是「癌症3期」！46歲婦險失聲 醫驚病灶大如「鴿子蛋」
只是打呼變大聲，健檢竟發現罹癌。46歲的黃小姐在健檢時，發現咽喉部出現光滑腫塊，初期就診被認定為良性淋巴腫瘤或黏液囊腫，但並無其他症狀，因此延宕至一年半後，發現腫塊逐漸變大，就醫轉診至林口長庚醫院，醫師檢查發現是罕見的「咽喉小唾腺惡性腫瘤」，大小如同「鴿子蛋」，為晚期喉癌。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
苗栗大學生租屋處一氧化碳中毒！半夜頭暈機警打119救回5命
[Newtalk新聞] 苗栗市今日凌晨發生一氧化碳中毒事件，5名同租一層樓3個房間的大學生緊急送醫，其中3人一度昏迷，所幸接受高壓氧治療後，都已脫離險境，但身體狀況將持續追蹤觀察。 苗栗市大千綜合醫院指出，5名大學生就讀聯合大學，年約21、22歲，4男1女合租一層公寓同住，其中2人的房間因比較靠近陽台瓦斯熱水器，凌晨時分先後出現頭暈及短暫昏倒現象，隨後意識到可能是一氧化碳中毒，趕緊通知其他室友，發現其中1名室內無對外窗的室友已昏倒在房間，立即撥打119送往醫院急救。 5名學生被送往大千綜合醫院，急診診斷為一氧化碳中毒，經過高壓氧治療後，順利恢復並持續追蹤觀察。大千綜合醫院副院長暨高壓氧中心主任蔡建宗醫師指出，一氧化碳中毒初期症狀不易察覺，只會先感到輕微頭痛和頭暈，隨著中毒程度提升才會感到噁心、嗜睡；若情況嚴重，甚至會陷入昏迷。 大千綜合醫院提醒，學生在外租屋很常見，租房時一定要特別留意瓦斯熱水器安裝的地點及管路的安全性。近日天氣寒冷，正是發生一氧化碳中毒的高峰期，一定要留意瓦斯熱水器的安裝位置，並定期安檢及注意排氣功能，同時室內應保持良好的通風，且安裝一氧化碳濃度的偵測警報器，早期預警新頭殼 ・ 1 天前 ・ 4
「只是肩膀痛」卻演變成肺癌末期！醫示警：2種人務必當心
（記者張芸瑄／綜合報導）一名60歲退休水電師傅，右肩持續疼痛長達半年，原以為是長年勞動造成的五十肩或肌肉拉傷， […]引新聞 ・ 3 小時前 ・ 發起對話