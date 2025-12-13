英王查爾斯三世親揭罹癌最新情況：明年將減少治療 歸功早期診斷治療

77歲的英國國王查爾斯三世（King Charles III）去年2月宣布，他被診斷出患有一種未公開類型的癌症。查爾斯三世打破王室禁忌，公開談論對抗癌症的過程，12日分享一項「好消息」指出，他的癌症治療時程將於明年減少，並 歸功早期診斷，遵從「醫囑」治療。

77歲的英國國王查爾斯三世（King Charles III）2024年2月宣布，被診斷出患有一種未公開類型的癌症。查爾斯三世12日分享一項「好消息」指出，他的癌症治療時程將於明年減少，並 歸功早期診斷，遵從「醫囑」治療。（Kirsty Wigglesworth／路透社資料照）

法新社報導，查爾斯三世在為年度癌症研究電視募款活動所錄製的罕見個人訊息中，也敦促英國民眾善用國家的篩檢計畫。查爾斯三世說：「今天我能與各位分享一個好消息，那就是多虧有早期診斷、有效介入以及遵從『醫囑』，我個人的癌症治療時程將可在新的一年減少。」

廣告 廣告

查爾斯三世在英國第四頻道（Channel 4）《為癌症挺身而出》（Stand Up To Cancer）全國性活動播出的影片訊息中承認：「我從自身經驗得知，癌症診斷會讓人感到難以承受。」「然而我也知道，早期發現是能夠轉變治療歷程的關鍵，它能為醫療團隊爭取寶貴時間，並為病患帶來珍貴的希望禮物。」

查爾斯三世並未透露他正接受何種癌症的治療，也未具體說明他正接受何種療程。他表示，得知「我國至少有900萬人未及時參與他們可利用的癌症篩檢」，對此深感不安。

查爾斯三世強調：「這意味著至少錯失了900萬次早期診斷的機會。」他也肯定癌症治療與照護方面的「進步」。查爾斯三世特別指出，當「腸癌在最早階段被發現時，約有9成的患者能存活至少5年。但若延遲診斷，存活率則降至僅有1成」。

王室消息人士表示，外界不應據此推斷查爾斯三世正在接受腸癌治療。