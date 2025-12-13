英王查爾斯三世親曝癌症治療現況！ 「反應良好」明年可減少治療

查爾斯三世透過影片，分享癌症治療的最新進展。（翻攝The Royal Family YouTube頻道）

英王查爾斯三世（King Charles III）去年被診斷出罹癌，12日親自分享治療的最新進展，表示因為及早發現、有效介入，醫師評估他對治療反應良好，明年起將可減少治療頻率。白金漢宮形容，國王的康復狀況已進入相當正面的階段，但治療與追蹤仍會持續進行。

白金漢宮怎麼說？ 國王是否已經痊癒了？

查爾斯在英國《Channel 4》的「Stand Up To Cancer」（攜手對抗癌症）募款活動預錄的影片中，首度公開談及自身病況的最新進展。他稱這是一個好消息，也是個人的祝福，見證了現代癌症醫療的重大進步。

他指出，由於癌症是在早期被診斷出來，加上有效的醫療介入、遵從醫囑，他的治療計畫將在新的一年進入較為「預防性的階段」，治療頻率將明顯降低。不過，白金漢宮強調，國王目前並未被視為「痊癒」或進入「完全緩解期」。

查爾斯在影片中強調：「早期診斷確實能拯救生命。」他坦言，癌症診斷往往令人不知所措，但自身經驗讓他深刻體會，及早發現，能為醫療團隊爭取關鍵時間，進而改變治療歷程，甚至挽救生命。他也提到，在治療過程中，自己被所謂「照護共同體」所感動，包括專科醫師、護理人員、研究人員與志工，他們長時間投入，只為拯救病患的生命。

根據《BBC》報導，這是查爾斯自2024年2月對外公布罹癌以來，最明確的一次健康近況說明。至於癌症的類型，王室仍未對外透露，只表示國王仍會持續相關治療和定期追蹤。

儘管罹癌，查爾斯仍盡量維持正常公務行程，上週他才接見德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeie），日前也出席在西敏寺舉行的將臨期燭光禮拜，傳遞節慶與希望的氛圍。

為何他一再強調「早期診斷」能救命？

「Stand Up To Cancer」節目呼籲民眾，不要因恐懼而迴避癌症篩檢。根據英國癌症研究協會（Cancer Research UK）估計，目前約有900萬人未定期參與國民健康署（NHS）的癌症篩檢計畫，錯失早期發現的機會。國王對此深感憂心，並以腸癌為例，指出若在最早期發現，5年存活率可達9成，但若延誤診斷，存活率只剩1成。

王室消息人士澄清，國王提及腸癌僅為舉例，並非與其自身病情有關，且已排除攝護腺癌的可能性。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）對此表示，國王的發言傳遞了「強而有力的訊息」，他代表全國人民為國王的治療進展感到欣慰。英國癌症研究協會執行長米契爾（Michelle Mitchell）表示，公眾人物願意公開談論癌症，有助鼓勵更多人及早接受檢查、提高成功治療的機會。

