英王查爾斯三世訪美 將赴國會演說、閉門會晤川普

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英國白金漢宮14日宣布，英王查爾斯三世(King Charles III)將在這個月稍晚前往美國進行國是訪問，他將在美國國會聯席會議發表演說，並與總統川普(Donald Trump)進行私人會晤。

查爾斯三世與王后卡蜜拉(Queen Camilla)將在4月27日至30日訪問華盛頓特區、紐約和維吉尼亞州，出席一系列紀念美國獨立250週年的公開活動。

這趟計畫已久的訪問，適逢英美的「特殊關係」正處於異常微妙的時期，川普在幾週前不斷攻擊英國首相施凱爾(Keir Starmer )與他的政府，沒有全力支持美國對伊朗的攻勢。

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在英國王室上個月證實出訪前，部分英國議員甚至質疑查爾斯三世在這種情況下是否仍應該繼續訪美。

但身為英國君主，查爾斯受憲法約束必須超越政治，他只代表英國，而不會代表政府發言。

這趟訪問不會討論任何目前跨大西洋聯盟的種種擔憂，而會試圖鞏固兩國之間深厚的歷史連結。正如王室指出，這趟訪問旨在展現自美國簽署獨立宣言(Declaration of Independence)以來發展的「廣泛經濟、安全與文化關係」。

王室表示，在抵達美國後，查爾斯三世和卡蜜拉將與川普和第一夫人梅蘭妮亞(Melania Trum)舉行私人會晤，隨後出席一場花園派對和正式的迎賓儀式，其中包含閱兵式。

查爾斯三世和卡蜜拉也將參加國宴和一場悼念陣亡士兵的儀式，以「紀念英美軍事夥伴關係」。最近幾週，由於英國拒絕進一步介入伊朗戰爭，使得兩國的軍事夥伴關係面臨一些緊張。

在離開華盛頓後，兩人將前往紐約，悼念911事件的罹難者，並會見一個致力於透過永續城市農業課後計畫，幫助受糧食安全問題影響青少年的組織。

兩人也將出席旨在彰顯英美兩國文化和經濟連結的活動，其中包括一場慶祝兩國文學遺產的活動。

在維吉尼亞州，這對夫婦將會晤當地的原住民社群和環保組織。他們隨後將前往位於北大西洋的英國海外領地百慕達(Bermuda)，進行為期兩天的訪問。(編輯：宋皖媛)