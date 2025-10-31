英王查爾斯出手了！剝奪親弟安德魯「王子頭銜」 趕出王室府邸

英國白金漢宮昨日宣布剝奪安德魯王子的王室特權。圖／東方IC

英國白金漢宮昨（30）日宣布，英王查爾斯（King Charles III）剝奪弟弟安德魯王子的所有王室頭銜與特權，並要求其搬離溫莎莊園的王室莊園。此舉被視為英國王室數十年來最大動作的懲處，顯示查爾斯國王想處理安德魯王子跟性犯罪者愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）醜聞的決心。

綜合外媒報導，白金漢宮宣布剝奪安德魯王子王室特權與頭銜，要求他搬離溫莎的王室莊園，未來安德魯只能使用原名「安德魯蒙巴頓溫莎」（Andrew Mountbatten Windsor），並移居到位於英格蘭諾福克郡的桑德令罕府（Sandringham House）。

事實上，安德魯王子現年65歲，因為跟性犯罪者愛潑斯坦有著長達15年的友誼為人詬病，一名愛潑斯坦的受害者維吉妮亞（Virginia Giuffre）在今年4月逝世後出版回憶錄，她在回憶錄中指控在青少年時期遭到安德魯性侵。對此，安德魯否認所有指控，還聲稱「從未與她見過面」。

對此，白金漢宮的聲明中指出，儘管他否認對他的指控，但剝奪安德魯的王室權力是「必要的譴責」。查爾斯國王則表示，「過去、現在和將來都始終對任何形式受到虐待的受害者和倖存者，表示深切的慰問和同情」。

安德魯王子被剝奪王室特權的消息曝光後，維吉妮亞的嫂嫂直言，「我們必須對此事進行更深入的調查，他現在仍然逍遙法外。我讚揚國王…但我們需要更進一步，他必須被關進監獄」。她也說維吉妮亞會感到相當自豪，「她非常出色，她做了非凡的事」。

★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595



