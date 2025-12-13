英王查爾斯宣布抗癌有成 歸功於早期診斷
英國國王查爾斯三世週五（12/12）表示，他的癌症治療已有明顯進展，並將成果歸功於「早期診斷」與「有效治療」。
77歲的查爾斯在2024年2月因攝護腺肥大接受手術後，被診斷罹患癌症，王室並未具體說明病情。
在週五播出的癌症宣導電視影片《挺身抗癌》（Stand Up To Cancer）中，查爾斯說：「我可以和大家分享一個好消息，由於早期診斷、有效治療以及遵從醫囑，我新一年的癌症治療安排已可減少。」
他表示：「這一大里程碑既是我個人的福氣，也是近年癌症醫療取得顯著進展的明證。」
白金漢宮表示，由於查爾斯國王對治療的反應「極佳」，醫生已轉而採用「預防性治療」，但仍會持續監測他的健康狀況。
這是查爾斯公布罹癌診斷以來，有關他健康狀況最重大的消息，對於英國王室也是一大慰藉。查爾斯的兒媳凱特王妃也在去年初證實罹癌，去年9月完成化療，今年1月宣布病情已緩解。
英國王室成員傳統上不會透露個人生活細節，國王公開談論自己的健康狀況，相當罕見。
白金漢宮週五表示，癌症專家建議國王「不討論自身具體病況，但向所有罹病民眾分享消息」。
在影片中，查爾斯談到癌症篩檢的重要性，也表示早期診斷「簡單來說就是救命」。
他也表示擔憂，因為至少有900萬英國人未接受適用的癌症篩檢。「我太常聽說，人們避免篩檢是因為他們以為會很可怕、很尷尬或不舒服。但是只要他們真的去接受檢查，都會感到慶幸。」
