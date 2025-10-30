英王查爾斯正式拔除弟弟安德魯「王子」頭銜 逐出王室府邸
英國白金漢宮於當地時間週四發布聲明，表示國王查爾斯三世已正式啟動程序，撤銷其胞弟安德魯王子的所有頭銜與榮譽，並已通知他遷出目前位於溫莎大公園內、擁有30間房的皇家寓所「皇家小屋」（Royal Lodge）。
據《CNN》報導，安德魯王子（Prince Andrew）現年65歲，因與已故性犯罪者傑佛瑞．愛普斯坦（Jeffrey Epstein）的關係，再度成為輿論焦點。愛普斯坦受害者之一、同時也是安德魯性侵案指控人維吉尼亞．朱弗瑞（Virginia Giuffre），在4月自殺身亡，享年41歲。她的遺作回憶錄《Nobody’s Girl》近日問世，書中再度指出安德魯王子曾在她未成年時對她性侵。安德魯多次否認所有指控。
白金漢宮聲明中指出：「國王陛下今日正式啟動撤銷安德魯王子頭銜、尊稱與榮譽的程序。從今以後，他將以安德魯‧蒙巴頓‧溫莎（Andrew Mountbatten Windsor）為名。」
聲明指出，安德魯原本持有皇家小屋的長期租約，享有法律上的居住保護，如今也已收到遷出通知。他將搬往由國王私人擁有的桑德靈罕莊園（Sandringham estate）內一處住宅，該住所由查爾斯國王私費資助。王室表示儘管安德魯仍堅決否認所有指控，但「已做出嚴重判斷錯誤」，因此不得不採取行動。
安德魯的爵位包括約克公爵（Duke of York）、因弗內斯伯爵（Earl of Inverness）、基利利男爵（Baron Killyleagh）等，以及英國最高勳章之一的嘉德勳章與皇家維多利亞勳章，皆已被撤除。
不過，目前安德魯仍為英國王位的第八順位繼承人，若要剝奪其繼承權，則需經英國國會立法並獲得英聯邦各國同意，過程耗時繁瑣。
針對王室的最新動作，反君主制團體「共和國」（Republic）表示，已委託律師準備對安德魯發起私人刑事訴訟，指控其涉及性犯罪及公職不當行為，並將於數週內啟動法律程序。
安德魯在2022年曾與朱弗瑞達成民事和解，傳出支付高額金額後換取對方撤告，此舉也引發外界質疑其資金來源及生活費用。另有消息指出，他2003年以象徵性金額租下皇家小屋以來，每年僅需支付「如有要求」的象徵性房租，持續引發爭議。
白金漢宮強調：「國王與王后始終與所有性侵害受害者及倖存者同在，並致以最深切的關懷與慰問。」
另外，安德魯的兩名女兒比翠絲公主與尤金妮公主，仍將保有「公主」頭銜，因她們為英國君主之子女，符合英王喬治五世1917年所訂王室稱謂規定。至於前妻莎拉·弗格森（Sarah Ferguson）則將搬離皇家小屋，自行安排後續居所。
看更多 CTWANT 文章
花162萬參加郵輪旅遊卻命喪荒島！80歲婦遭遺忘一夜身亡 網轟郵輪疏失
釣魚變考古奇蹟！他在地上挖蚯蚓竟挖出寶藏 男子掘出2萬枚中世紀銀幣
停車場驚傳惡臭！女子陳屍車內「疑失蹤多日」 遺體發黑腐爛嚇壞民眾
其他人也在看
粿粿求婚照被挖「王子當年反應」網炸鍋！情史唯一認愛她
粿粿求婚照被挖「王子當年反應」網炸鍋！情史唯一認愛她造咖 ・ 1 天前
王子曖昧狂撩人妻簡廷芮「我以為喜歡我」 昔日手放大腿畫面曝光
范姜彥豐昨（10/29）指控王子（邱勝翊）介入他和粿粿（江瑋琳）的婚姻，震撼演藝圈，王子隨後發聲明承認「與粿粿的關係超越朋友界線」，但否認破壞家庭。不料事件尚未平息，又有網友挖出王子過往在社群上的留言「毫無邊界感」，對象還包括同樣已婚已育的簡廷芮，引發批評。太報 ・ 10 小時前
王子承認與粿粿「超過朋友界線」向范姜彥豐道歉：錯誤沒有藉口
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引起軒然大波。王子於下午2點38發文，打破沉默，承認越過朋友界線：「從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間，應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
獨／范姜彥豐有明確證據！知情人士揭：看到關鍵照片
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿，與男星范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂，然而婚僅維持3年時間竟爆出婚變消息，范姜彥豐29日發出黑底白字文，長達9分鐘影片控訴粿粿和前棒棒堂成員王子之間的不倫戀情，引發各界關注。民視 ・ 1 天前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
獨家／粿粿爆早住進王子家！ 范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情
范姜彥豐昨（29日）透過影片公開指控老婆粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌！關鍵時間就在今年3月底粿粿與王子及其他友人到美國旅遊兩週，返台後從早出晚歸到天亮才回家，最後直接不回家。知情人士向本刊透露，「人（粿粿）還沒離就已住進王子家中。」范姜彥豐無可奈何情況下，只好放棄協商。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 1 天前
差點在金鐘獎引爆？范姜彥豐被指心軟收手 全因粿粿私下求情「別讓王子難看」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導男星范姜彥豐跟粿粿結婚3年爆出婚變，范姜彥豐昨（29）日突然以一支長達9分鐘的影片，指控妻子婚內出軌藝人王子（邱勝翊）...FTNN新聞網 ・ 16 小時前
張庭罕曬全家福！15歲愛女逆襲變超模臉 「高級感」美貌驚艷眾人
台灣女星張庭與「台灣第一小生」林瑞陽結婚多年，兩人婚後淡出演藝圈、專心家庭與事業。雖長期定居上海經營公司，但一家四口的生活近況仍備受矚目。近日張庭在社群上罕見曬出全家福，凍齡外貌與一雙兒女的亮眼變化，立刻掀起網友熱議。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
粿粿3年前答應求婚照曝 王子「當年反應」被挖出驚呆網
王子（邱勝翊）29日遭范姜彥豐指控介入他和老婆粿粿的婚姻，他發聲坦言，和粿粿有超過朋友間應有的界線。而粿粿3年前答應求婚的照片被挖出，對比王子的反應嚇壞不少網友。中天新聞網 ・ 22 小時前
粿粿王子出國「越友界線」 葛斯齊再爆：西洋出軌團不只1對
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子遭男星范姜彥豐控訴介入家庭，男方稱手上握有妻子粿粿與王子的關鍵證據，3方後續在社群上分別說明，消息曝光後引發大量關注與討論。不過，資深狗仔葛斯齊今（30）日稍早於臉書上爆料，稱「西洋出軌團」中偷吃的其實不只一對。民視 ・ 15 小時前
王子道歉聲明自稱「因為心疼才越線」 律師嗆爆：和人妻聊騷叫沒破壞家庭關係？
今日，男星范姜彥豐在社群平台公布9分鐘影片，公開控訴妻子粿粿和前棒棒堂成員「王子」打著好友的名義婚內出軌，甚至有身邊的知情人替他們隱瞞，不知情的也被2人利用作為掩護，「我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑。當知道真相後，再回頭看過去一同玩樂時的...CTWANT ・ 1 天前
王子衝范姜彥豐IG「標記粿粿」！自爆互動被挖…逼瘋網：哪天？
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿與男星范姜彥豐，於2022年結婚的兩人共同育有1女，日前傳出兩人疑似婚變的消息，讓不少網友瘋猜背後真相，沒想到今（29日）范姜彥豐就突爆出粿粿與棒棒堂男孩成員王子（邱勝翊）「婚內出軌」，更批評「道德淪喪」，認為粿粿跟王子以為假裝成朋友就不會被發現，「真的讓人毛骨悚然」，隨後粿粿則發文回應目前正在協商離婚但對方提出離婚金額超出自己負擔，並表示范姜彥豐「說了許多與事實不符的內容」，隨後就有網友挖出過去王子曾在范姜彥豐的IG貼文底下「謎語留言」，吸引大批網友到場關切。民視 ・ 18 小時前
范姜彥豐爆「看到粿粿與王子出軌證據」 粿粿反擊：與事實不符
前中信兄弟啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）2022年和男星范姜彥豐結婚，育有1女「小粿醬」，不過2人近期傳出「婚變」，但都沒有正面回應。沒想到范姜彥豐今(29)日無預警在社群發文，指控粿粿婚內出軌「王子」邱勝...華視 ・ 1 天前
王子感情時間軸曝！2月與席惟倫同遊日本 半年後爆不倫粿粿
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐昨（30）日透過影片控訴老婆粿粿（江瑋琳）婚內出軌王子（邱勝翊），消息一出瞬間引發熱議。對此，王子也發出聲明...FTNN新聞網 ・ 17 小時前
范姜彥豐公審粿粿、王子！律師嘆「討不到好處」驚：到底提了什麼條件？
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就有律師坦言，這是一個玉石俱焚的策略，「公審在法律上是討不到任何好處的」，也好奇為何粿粿、王子竟然寧願被爆料，也不願意答應范姜彥豐的條件。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
范姜彥豐「控粿粿出軌王子」被戴綠帽！影片公開「大膽內幕」
娛樂中心／巫旻璇報導中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」前成員粿粿（江瑋琳）在2022年與男星范姜彥豐步入婚姻，時常在社群媒體上分享甜蜜互動。不過近日有網友發現，夫妻倆近來同框畫面明顯減少，社群貼文多為各自的生活照、工作花絮與業配內容，讓「婚變疑雲」浮上檯面，引發外界關注。今（29）日稍早，范姜彥豐突然在Instagram限時動態發文，罕見提到兩人之間的狀況，暗指粿粿在婚內出現「道德淪喪」婚內出軌，甚至點名王子（邱勝翊），指控第三者介入婚姻。民視 ・ 1 天前
范姜彥豐控婚內出軌王子！粿粿昔讚他「能力強」網1分析：慕強沒錯
事實上，粿粿過去從在節目上說過自己喜歡有趣的人，不過范姜彥豐個性稍嫌無聊，先前受訪時，粿粿也特別讚嘆王子非常厲害，腦袋很有想法。網友分析，以粿粿個性自然會慕強，被能力好的王子吸引。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
坣娜傳病逝享年59歲！ 生前最後貼文曝光
資深藝人坣娜 29日傳出病逝消息，享壽59歲，外傳因為紅斑性狼瘡復發，已經在16日病逝，圈內好友收到消息後曾致電坣娜未獲回應，坣娜身邊的工作人員也都低調不願多說，而她粉絲專頁發文停在6月9日，她寫著「人生是一趟單程票。不要浪費時間去執著不好的事情、去想壞的事、去做害人害己行為！」現在看來格外心疼。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
王子爆偷吃粿粿！《全明星》胡宇威揭私下互動
王子爆偷吃粿粿！《全明星》胡宇威揭私下互動EBC東森娛樂 ・ 15 小時前