英王查爾斯正式拔除弟弟安德魯「王子」頭銜 逐出王室府邸

安德魯「王子」頭銜被拔除。（圖／達志／美聯社）

英國白金漢宮於當地時間週四發布聲明，表示國王查爾斯三世已正式啟動程序，撤銷其胞弟安德魯王子的所有頭銜與榮譽，並已通知他遷出目前位於溫莎大公園內、擁有30間房的皇家寓所「皇家小屋」（Royal Lodge）。

據《CNN》報導，安德魯王子（Prince Andrew）現年65歲，因與已故性犯罪者傑佛瑞．愛普斯坦（Jeffrey Epstein）的關係，再度成為輿論焦點。愛普斯坦受害者之一、同時也是安德魯性侵案指控人維吉尼亞．朱弗瑞（Virginia Giuffre），在4月自殺身亡，享年41歲。她的遺作回憶錄《Nobody’s Girl》近日問世，書中再度指出安德魯王子曾在她未成年時對她性侵。安德魯多次否認所有指控。

白金漢宮聲明中指出：「國王陛下今日正式啟動撤銷安德魯王子頭銜、尊稱與榮譽的程序。從今以後，他將以安德魯‧蒙巴頓‧溫莎（Andrew Mountbatten Windsor）為名。」

聲明指出，安德魯原本持有皇家小屋的長期租約，享有法律上的居住保護，如今也已收到遷出通知。他將搬往由國王私人擁有的桑德靈罕莊園（Sandringham estate）內一處住宅，該住所由查爾斯國王私費資助。王室表示儘管安德魯仍堅決否認所有指控，但「已做出嚴重判斷錯誤」，因此不得不採取行動。

安德魯的爵位包括約克公爵（Duke of York）、因弗內斯伯爵（Earl of Inverness）、基利利男爵（Baron Killyleagh）等，以及英國最高勳章之一的嘉德勳章與皇家維多利亞勳章，皆已被撤除。

不過，目前安德魯仍為英國王位的第八順位繼承人，若要剝奪其繼承權，則需經英國國會立法並獲得英聯邦各國同意，過程耗時繁瑣。

針對王室的最新動作，反君主制團體「共和國」（Republic）表示，已委託律師準備對安德魯發起私人刑事訴訟，指控其涉及性犯罪及公職不當行為，並將於數週內啟動法律程序。

安德魯在2022年曾與朱弗瑞達成民事和解，傳出支付高額金額後換取對方撤告，此舉也引發外界質疑其資金來源及生活費用。另有消息指出，他2003年以象徵性金額租下皇家小屋以來，每年僅需支付「如有要求」的象徵性房租，持續引發爭議。

白金漢宮強調：「國王與王后始終與所有性侵害受害者及倖存者同在，並致以最深切的關懷與慰問。」

另外，安德魯的兩名女兒比翠絲公主與尤金妮公主，仍將保有「公主」頭銜，因她們為英國君主之子女，符合英王喬治五世1917年所訂王室稱謂規定。至於前妻莎拉·弗格森（Sarah Ferguson）則將搬離皇家小屋，自行安排後續居所。

