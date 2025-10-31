英王胞弟安德魯遭控性侵醜聞不斷！王子頭銜遭撤銷、溫莎寓所收回

英國伊莉莎白女王次子安德魯王子醜聞不斷 圖：取自維基百科 Titanic Belfast 攝影 版權規定： CC BY 2.0

[Newtalk新聞] 現年65歲的前英國女王伊莉莎白（Queen Elizabeth II）次子安德魯王子（Prince Andrew）醜聞不斷，他與美國金融家、性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的關係多年來受到外界檢視，重創聲望。英國王室今天宣布國王查爾斯三世（King Charles Ⅲ）將撤銷弟弟安德魯的王子頭銜，並收回其在溫莎的寓所。

根據法新社報導，英國王室今天發布聲明表示：「陛下今天正式啟動程序，撤銷安德魯王子的稱謂、頭銜及榮譽」，「今後安德魯王子將以安德魯·蒙巴頓·溫莎（Andrew Mountbatten Windsor）為名」。王室進一步指出，安德魯也已接獲通知，須搬離他在溫莎大公園（Windsor Great Park）的長年住所，遷往「其他私人住所」。

聲明寫道：「儘管他持續否認相關指控，這些處分仍被認為是必要之舉。」並強調，「國王與王后陛下想表明，他們始終關心並深切同情所有虐待形式的受害者及倖存者。」王室發表這則聲明的幾天前，指控艾普斯坦性犯罪的受害女子朱弗里（Virginia Giuffre）回憶錄上市。朱弗里在書中再次詳細控訴安德魯3度與她發生性行為，包括在她年僅17歲時。

安德魯否認所有不法行為並於2022年同意支付擁有美國、澳洲雙重國籍的朱弗里數百萬美元，以了結朱弗里對自己提出的民事性侵訴訟。朱弗里今年4月自殺身亡，享年41歲。家屬在致英國廣播公司（BBC）的聲明中說：「今天，一位來自普通美國家庭的平凡女孩憑藉她的真相與非凡勇氣擊垮了一位英國王子。」艾普斯坦則於2019年在獄中等待審判期間自殺。

※Newtalk提醒您：

#珍惜生命，人生沒有解決不了的事。相關諮商協助，可撥打命線專線「1995」、張老師服務專線「1980」或衛福部安心專線「1925」。

