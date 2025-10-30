英王胞弟捲性侵醜聞 安德魯王子頭銜被撤、逐出王室府邸

英國安德魯王子（Prince Andrew）深陷性醜聞，遭國王查爾斯（King Charles Ⅲ）拔除王子頭銜，英國白金漢宮30號發布聲明指出，查爾斯已經正式啟動程序，撤銷胞弟安德魯所有頭銜及榮譽，並已通知他遷出皇家寓所，從今以後他將不再被稱為安德魯王子，只能使用安德魯·蒙巴頓·溫莎（Andrew Mountbatten Windsor）這個名字。

現年65歲的安德魯王子是查爾斯王子的弟弟，也是已故女王伊莉莎白二世的次子。安德魯跟美國已故淫魔富商愛普斯坦（Jeffrey Epstein）關係匪淺，還多次遭控性侵，儘管安德魯否認指控，但已經讓王室形象蒙上陰影。

雖然安德魯被拔除王子頭銜，不過仍是王位第八順位繼承人，如果要剝奪他的繼承權，必須經由國會立法並獲得聯邦各國同意。

※拒絕性侵害，請撥打110、113

