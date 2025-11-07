英王頒發工程界諾貝爾獎給黃仁勳 並遞交一封信函警示AI失控的風險

輝達執行長黃仁勳等７位人工智慧科技的先驅11月5日在聖詹姆斯宮獲頒「伊麗莎白女王工程獎」。（圖片來源／輝達部落客）

英國媒體《BBC》與《每日郵報》報導，美國人工智慧（AI）晶片大廠輝達（Nvidia）執行長黃仁勳與科學長戴利（Bill Dally）前往英國倫敦，跟另外5位AI科技先驅獲頒今年的伊麗莎白女王工程獎，該獎項被譽為工程界「諾貝爾獎」。

英王查爾斯三世（King Charles III）11月5日在聖詹姆斯宮主持2025年「伊麗莎白女王工程獎」（Queen Elizabeth Prize for Engineering）頒獎典禮。

國王頒給黃仁勳（Jensen Huang）獎章外，還親自遞交一封信，警告AI的危險，這再次表明他抵制AI風險的立場。

英王遞交演講稿給黃仁勳

全球市值第一企業的執行長黃仁勳表示，在聖詹姆斯宮的活動上，英王對他說的第一句話就是「我需要和你談談」。

Jensen告訴記者：「出乎意料的是，國王提醒我，上次我來這裡參加國宴時，他想和我談談，而且他確實有事要和我談。」

黃仁勳表示，英國國王親自遞交一份他在2023年發表的演講稿，其中包含對AI風險的警告。

這封信是國王在2023年於布萊切利莊園舉行的全球首屆AI高峰會上發表的演講稿。在演講中，英王警告，先進AI的研發就像是「與發現電同等重要」，若失控，後果將由全世界共同承擔，現在大家需要「以緊迫感、團結和集體力量」來應對AI的風險。

「這封信的內容是英王以AI安全為主題的演講。他顯然非常關心人工智慧的安全問題，相信這項技術擁有改變英國乃至世界的驚人潛力。」黃仁勳說。

英王是否使用AI功能？

「但是英王同時提醒我們，這項技術既可用於造福人類，也可用於作惡，因此，我們必須確保在推進AI造福人類的同時，也盡一切努力提升AI的安全。」Jensen強調。

當被問及英王是否使用AI功能時，黃仁勳回答：「我會仔細閱讀這封信，我自己每天都會使用多種人工智慧軟體。」

執行長接著說明，他使用多款軟體是為了尋求第二意見，他會先從一個模型中得到答案，然後讓另一個模型進行評判，他建議大家都這樣做。

在與部分獲獎者交流時，英王警告「周圍有很多不法分子」，他接著強調說，新科技湧現的速度「簡直太快了」。

李飛飛是唯一獲獎女性

黃仁勳與戴利在推進現代AI基礎的加速計算力方面，致力開創工作，因而獲頒伊麗莎白女王工程獎，該獎項表彰他們在AI和機器學習領域的奠基工作。

同獲殊榮的還有班吉歐（Yoshua Bengio）、辛頓（Geoffrey Hinton）、霍普菲爾（John Hopfield）、Meta首席AI科學家楊立昆（Yann LeCun）、World Labs共同創辦人兼執行長（CEO）李飛飛。

史丹佛大學電腦科學系共同主任李飛飛是唯一獲獎的女性，李教授在領獎後告訴記者，她曾與查爾斯國王簡短討論過如何確保AI技術「造福人類，並確保我們意識到其中的風險」。

「他非常友善，而且顯然了解AI技術及其對人類的影響，是一項非常強大的技術，就像所有強大的技術一樣，它是一把雙刃劍。我認為，我們必須認識到AI在醫療保健、教育、製造業以及許多其他領域可能帶來的巨大益處。她說。

(原始連結)





