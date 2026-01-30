英玩具銷售額成長6% 逾12歲「大頑童」成消費主力

從軍事組合模型到樂高積木，這些經典玩具不只孩子愛，連大人也樂在其中。英國玩具產業在歷經5年的寒冬之後，終於在2025年迎回春天，銷售額止跌反彈，出現6%的成長率，其中12歲以上的大頑童族群成了消費主力。1月登場的倫敦玩具展，新產品不少是瞄準成年的大頑童。

英國玩具與愛好協會阿瑟頓回應，「我們看到了一個轉變，那就是玩具的受眾範圍現在變得廣泛，顯然這幾年討論的『大頑童kidults』崛起，也就是針對12 歲以上受眾的玩具，成年人現在也是這個類別中很大一部分。」

廣告 廣告

根據美國市場研究公司Circana的數據，在18到34歲的大頑童族群中，四分之三的人表示，在過去1年中曾為自己或別人購買玩具。

波蘭模型品牌Cobi陳列直升機、戰鬥機和戰艦模型瞄準的買家，就是專門收藏軍事品的大頑童。這款二戰德國虎式坦克比例模型，售價約為台幣3萬3000元，買家DIY組裝之後就是完美的擺飾。這群玩家對懷舊的熱愛與強大的購買力，為玩具產業注入了強心針。

Cobi模型公司經理克羅克認為，「大頑童市場非常重要，我們約有70%的營業額來自專門銷售給這類受眾的商店。」

大頑童族群的出現，部分原因是彌補童年缺憾。英國Bladez生產的高轉速遙控車，以真實賽車為原型模型，吸引了30歲以上的族群，Bladez分析，這些人小時候可能渴望擁有一台遙控車，但當時的科技或價格讓他們望而卻步。大頑童玩具市場除了懷舊風，日本動漫作品更為大頑童玩具銷售推波助瀾。

Circana玩具部門執行董事西蒙茲指出，「我們看到影音串流強烈帶動趨勢，例如Netflix製作《航海王》真人版，去年還有《鬼滅之刃》電影上映，我們觀察到來自亞洲的漫改元素在2025年增長了56%，這是非常驚人的成長。」

大頑童玩具趨勢中，廁所黑色幽默是另一股銷售風潮。像這個屁股臉玩偶還有小狗撒尿，都獲選為2026年英雄玩具名單；還有這本互動書《海底放屁書》，刮一刮圖案就能聞到味道。

玩具公司總經理博勒姆說明，「這就是一種樂趣，很多時候這被視為禁忌，在某些國家依然如此，但我認為只要把它變得好玩，人們就會更接受它，這畢竟是生理功能，我們每個人都會發生。」

無論是大人或小孩，玩具總能跨越年紀界線，讓人體會到單純的傻氣與純粹的喜悅，進而療癒內心，每個人都能因此開懷大笑。