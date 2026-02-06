英皇娛樂酒店變賣黃金地磚！套現獲利近10倍

▲澳門英皇娛樂酒店悄悄將大廳知名的「黃金大道」金磚撬起出售，而且轉手變現的獲利將近10倍，引發熱議。（圖／翻攝自微博）

[NOWnews今日新聞] 國際金價近日如坐雲霄飛車大起大落，但黃金在2025年飆升超過60％，即使近日遭遇亂流，今年迄今的表現也依舊強勁。值此時刻，澳門英皇娛樂酒店也悄悄將大廳知名的「黃金大道」金磚撬起出售，而且轉手變現狂賺3億6550萬元、獲利將近10倍，引發熱議。

綜合中國媒體報導，早在1月底就有遊客發現，英皇娛樂酒店大廳的「黃金大道」不見了，英皇娛樂酒店之前在大廳鋪設了78塊總重約79公斤的純金地磚，並命名為「黃金大道」，大廳還立有介紹牌，「黃金大道」一度是象徵英皇娛樂酒店金碧輝煌的地標，然而，遊客發現不僅如今金磚不見了，連介紹牌也被遮起。

金磚不見了的消息傳出後，英皇娛樂酒店第一時間解釋是「內部整修」所需，只是暫時將金磚收起，之後會重新擺回去。然而，英皇娛樂酒店4日發布公告，改口稱已將79公斤的純金地磚全數出售，售價總價為9970萬港元（約新台幣4億478萬元），扣除這批金磚的購入價940萬港元，以及交易費用10萬港元，出售獲利約9020萬港元（約新台幣3億6550萬元），也就是說，英皇娛樂酒店把握金價高漲時間撬磚套現，一舉獲利近10倍。

英皇娛樂酒店表示，自終止其博彩業務營運後，積極籌劃其他娛樂及休閒設施，鑑於相關區域擬進行翻新及重新布局，原為營造賭場奢華氛圍的「黃金大道」，已不再與酒店未來的主題相關。鑑於當前的市場狀況以及黃金市場價格處於高位水平，這筆交易將增強集團的財務實力，使其能夠在出現合適機會時進行投資。而在變賣金磚的消息曝光後，英皇娛樂酒店的股價在5日一度大漲近20％。

英皇娛樂酒店變賣金磚引發熱議，中國網友紛紛在相關新聞底下留言，「不丟人，趕上了好價格」、「之前還嘴硬說是裝修，果然是賣了」、「發財了」、「從物理意義的金碧輝煌變成金融意義的金碧輝煌」。

