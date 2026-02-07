英相斯塔默拒辭遭黨內逼宮？ 網友喊求國王出手「解散議會」

英國首相基爾．斯塔默自 2024 年上任後，其領導地位正面臨來自黨內外的多重壓力與挑戰。 圖：截自「x」@nexta_tv

[Newtalk新聞] 近日英國政壇陷入動盪，首相基爾．斯塔默自 2024 年上任後，其領導地位正面臨來自黨內外的多重壓力與挑戰。自本週初起，陸續有消息指出黨內議員要求其下台，更有網路輿論呼籲國王解散議會。此波危機主要源於其持續低迷的支持率，以及近期執政黨工黨內部因艾普斯坦醜聞等事件引發的紛爭。

X 帳號「GSGB01」於貼文指出，在斯塔默拒絕辭職的情況下，已有英國公民呼籲國王查爾斯三世解散議會並立即舉行大選。該貼文獲得極高關注，顯示民間對此議題的討論熱度。與此同時，來自 X 帳號「Wangwenhaha0518」的貼文則引述了工黨議員雷切爾．馬斯克爾的言論，她公開敦促斯塔默辭職，認為唯有在其去職後，工黨才能重新凝聚力量、贏回支持。

廣告 廣告

有英國公民呼籲國王查爾斯三世解散議會並立即舉行大選。 圖：達志影像／美聯社

另一則由 X 帳號「Lawrence 精衛」發布的傳聞更進一步聲稱，斯塔默將被迫辭職，並由副首相接任。該貼文直言「難道中共真的是掃把星？」、「去一個栽一個？」。而《華爾街日報中文網》的 X 官方帳號則提供了更為具體的背景分析，指斯塔默自 2024 年當選以來，支持率已跌至接近歷史低點，而近日艾普斯坦醜聞持續發酵，正在工黨內部引發一場「嘩變」，直接威脅其本已不穩的權力基礎。

綜合訊息，斯塔默首相目前正同時應對著民間要求提前大選的呼聲、黨內議員要求其下台的公開壓力，以及醜聞餘波所帶來的執政黨內部動盪。但目前為止，尚未有英國官方或執政黨中央對此系列事件發布正式的權威聲明或人事異動通知。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

川普隨時無預警轟伊朗! 美國帶頭多國緊急撤僑 中國急送雷達、防空系統

要從防禦轉進攻? 伊朗秀4高超音速多彈頭導彈 逾8馬赫 15分鐘可抵以