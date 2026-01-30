英相斯塔默赴中找習近平「談生意」 川普隔海砲轟：跟中國合作極危險

英國首相斯塔默近日出訪中國，美國總統川普昨（29）日警告英國：「與中國談關稅很危險。」 圖：取自 X@斯塔默

[Newtalk新聞] 英國首相斯塔默（Keir Starmer）近日出訪中國，與中國國家主席習近平進行了長達三小時的會談，並提出要建立「更成熟的關係」，尋求改善市場准入、降低關稅與投資協議。

對此，本就反對與中國達成合作關係的美國總統川普（Donald Trump），昨（29）日晚間得知消息後，公開警告英國正步入險境。他直言：「他們（英國）這樣做，非常危險。」

《路透社》指出，斯塔默今（30）日在北京出席「中英工商論壇」時表示，與習近平的會晤已取得實質進展，其中，包含免簽證旅遊安排與蘇格蘭威士忌關稅降低。斯塔默認為，這是建立「互信與尊重」的重要方式，並指出利物浦市官員透露，中國奇瑞汽車（Chery）計畫在當地設立研發中心。

施凱爾 28 日抵達北京進行為期 4 天訪問，29日與習近平、中國總理李強、中國人大委員長趙樂際等高層舉行會見會談，之後前往故宮參訪。

然而，日前斯塔默才在飛機上向媒體強調「不會在美、中之間選邊站」，隨即遭到川普潑冷水。川普在華府被記者問及英中關係轉趨緊密時，僅簡短而沉重地回應：「這對他們來說，非常危險」。

上周，加拿大總理卡尼（Mark Carney）訪中達成經貿協議時，川普也發話威脅要對加拿大加徵關稅。美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）更冷嘲熱諷表示，「中國人是全世界最強的出口國，你想出口產品給他們？祝英國好運，這根本不可能奏效。」

《路透社》引述英國官員說法，斯塔默此行目的早已知會美國政府，並強調，英美在國防與情報上的關係依然牢不可破。至於後續美國是否會如同反制加拿大般祭出關稅威脅，仍待相關消息發布。

