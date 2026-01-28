英相施凱爾今將抵北京開啟訪問 或成英中關係轉捩點
英國首相施凱爾(Keir Starmer)將於今天(28日)晚間抵達北京，展開訪問行程。施凱爾此行訪中目標是在西方國家與美國的關係日益動盪之際，強化倫敦與北京的政治與經貿關係。
路透社報導，這是英國首相自2018年以來首次造訪中國。施凱爾在飛往中國途中時表示，面對全球第二大經濟體中國，英國無法忽視其帶來的經濟機會，但同時也必須對潛在的安全威脅保持警覺。
他說：「談到中國，如果我們把頭埋進土裡、視而不見，是不合理的；與中國接觸符合我們的利益。這將是一趟對英國非常重要的訪問，我們也將取得一些實質進展。」
施凱爾此行率領超過50名企業領袖隨行，他預計將在29日會晤中國國家主席習近平與國務院總理李強，並於30日前往上海，與當地企業高層會談。
這次訪問可能成為英中關係的重要轉折點。近年來，英中雙邊關係高度緊張，原因包括北京打壓香港政治自由、中國在俄烏戰爭中支持莫斯科，以及英國安全機構指控北京長期對政治人物與官員從事間諜活動。
對中國而言，施凱爾的到訪也提供一個機會，在全球局勢動盪之際，將自身塑造成一個穩定且可靠的合作夥伴。
西方與川普關係緊張 為施凱爾訪中蒙上陰影
施凱爾訪中之際，正值西方國家與中國之間外交動作頻繁，試圖在美國政策不可預測的情況下分散風險。
近幾週，施凱爾與美國總統川普(Donald Trump)之間出現摩擦，包括川普揚言奪取格陵蘭、批評英國將查哥斯群島(Chagos Archipelago)主權移交給模里西斯(Mauritius)的協議，其中包含一處重要的美英空軍基地，以及指稱北約(NATO)盟國在阿富汗戰爭中避免參與第一線戰鬥。
此外，川普日前也警告，若加拿大總理卡尼(Mark Carney)與中國簽署貿易協議，將對加拿大商品課徵100%關稅。
不過，施凱爾強調，英國可在不觸怒川普的情況下，深化與中國的經濟關係，因為英國與美國長期在國防、安全、情報及貿易等多個領域保持密切合作。
他說：「我們與美國的關係，是我們最緊密的關係之一，涵蓋國防、安全、情報以及貿易等多個層面。」
施凱爾不願透露將與中共領導人具體討論哪些議題，也未表態是否會提及去年12月因國安罪名遭定罪的香港前媒體大亨黎智英，或是否會要求中國施壓俄羅斯結束烏克蘭戰爭。
對於英中是否可能達成擴大免簽待遇的協議，施凱爾表示，他希望在這方面能取得一些「進展」。
挨批低估中國安全風險 施凱爾為訪中辯論
施凱爾多次為訪中決定辯護，稱此行有助於推動英國經濟成長與改善民生。
但他的策略遭到部分英國與美國政界人士強烈批評，認為他低估了中國帶來的安全風險。
施凱爾也刻意與卡尼上週在瑞士達沃斯(Davos)世界經濟論壇(World Economic Forum)的言論劃清界線。卡尼當時表示，以規則為基礎的全球秩序已成過往，並呼籲全球中型國家攜手合作，避免被美國霸權「犧牲」。
施凱爾回應說：「我是個務實的人，一個以常識行事的英國務實派」，他並否認英國政府必須在美國與歐洲之間做出選邊站的說法。(編輯：宋皖媛)
