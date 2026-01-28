英相施凱爾抵達北京 稱對中訪問將「創造歷史」

英國首相施凱爾(Keir Starmer)今天(28日)晚間抵達北京，展開為期3天的訪問；這也是自2018年以來，英國首相首次造訪中國。

施凱爾此行約有60名英國商界與文化界人士隨行，預計他將在29日會晤中國國家主席習近平，推動深化英中貿易關係。

英國廣播公司(BBC)報導，施凱爾抵達北京後對隨行代表團表示：「我們堅定地採取對外開放的立場…同時始終把國家利益放在絕對核心的位置。」

他在飛往北京的班機上指出，這趟訪問將為「英國國內民眾」帶來實質利益，並強調他希望對中國採取「全面且一致的政策路線」。

廣告 廣告

施凱爾抵達後在北京飯店大廳向商界代表表示：「在這個代表團中，你們正在創造歷史。這是我們推動改變的一部分。」

他並說：「我們堅定望向世界、把握機會、建立關係…但同時永遠專注於我們的國家利益。」

不過，施凱爾的這趟訪中行在英國國內引發爭議。英國前保守黨黨魁史密斯(Iain Duncan Smith)表示，有鑑於中國近年來的行為，首相不應前往中國訪問。

史密斯指出，中國對居住在英國的香港異議人士實施「真正的打壓」，而且「毫無歉意」。他在接受BBC節目訪問時表示，這些異議人士在英國遭到威脅，甚至被要求返回中國，否則將面臨「懲罰」。

史密斯質疑說：「在目前這種狀況下，你能相信這樣的政府會遵守任何協議嗎？」

BBC形容，英中關係長期以來是一場持續進行、多半在檯面下角力的拉鋸戰。

一方面，與中國這個全球第二大經濟體往來帶來龐大的經濟利益；另一方面，則是對北京在間諜活動、人權紀錄與竊取智慧財產權等問題上的深層疑慮。至今，沒有任何一屆英國政府能找到一套「完美解方」，在這兩者之間取得真正的平衡。

當歐洲正逐步降低對俄羅斯石油與天然氣的依賴時，對於中國的情況卻截然不同，中國的市場規模和影響力過於龐大，使得英國根本無法忽視。

然而，與此同時，中國仍是英國對外情報工作的首要關注對象。英國對外情報機關「軍情六處」(MI6)目前投入在中國議題上的人力與時間，甚至超過俄羅斯。(編輯 : 廖奕婷)