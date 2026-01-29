英相施凱爾會習：對台政策不會變

英國首相施凱爾（左）二十九日訪問北京，與大陸國家主席習近平（右）會面。（路透）

本報綜合報導

英國首相施凱爾二十九日訪大陸，並與大陸國家主席習近平會面。施凱爾強調，「英方在台灣問題上長期奉行的政策沒有改變，也不會改變」。雙方同意陸英要發展長期穩定的全面戰略夥伴關係。

作為八年來首位訪陸的英相，施凱爾強調改善對陸關係所能帶來的經濟利益。他對習近平說：「中國是全球舞台上的關鍵角色，而我們必須與中國建立一段更成熟的關係，這點至關重要。」

習近平在北京人民大會堂會見施凱爾，兩人會談八十分鐘。習近平強調，陸英經貿合作的本質是互利共贏，雙方要拓展教育、醫療、金融、服務業互利合作，開展人工智慧、生物科學、新能源和低碳技術等領域聯合研究和產業轉化，實現共同發展繁榮；並希望英方為大陸企業提供公平、公正、非歧視的營商環境。

習近平指出，「一段時間以來，單邊主義、保護主義、強權政治甚囂塵上，國際秩序受到嚴重衝擊」。國際法只有在各國都遵守時才真正有效，大國尤其要帶頭，否則就會退回叢林世界。陸英都支持多邊主義和自由貿易，應共同倡導和踐行真正的多邊主義，推動構建更加公正合理的全球治理體系，實現平等有序的多極化和普惠包容的全球化。

施凱爾表示，英陸是世界重要經濟體和聯合國安理會常任理事國，在當前動盪脆弱的國際形勢下，英方本著相互尊重、相互信任精神同陸方建立長期穩定的全面戰略夥伴關係至關重要，「英方在台灣問題上長期奉行的政策沒有改變，也不會改變」。

施凱爾說，英方願與陸方保持高層交往，密切對話交流，加強貿易、投資、金融、環保等各領域合作，助力彼此經濟增長，為兩國人民帶來福祉。