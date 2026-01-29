英相施凱爾會見習近平 盼建立更成熟雙邊關係

到大陸訪問的英國首相施凱爾，29日與大陸國家主席習近平在北京人民大會堂見面，施凱爾表示，希望能與北京建立更成熟的雙邊關係。

到大陸訪問的英國首相施凱爾，今（29）日在北京人民大會堂，會見大陸國家主席習近平，呼籲建立「更成熟的」雙邊關係。習近平則表示，中英關係「峰迴路轉」，並不符合兩國利益，中方願與英國，發展長期戰略夥伴關係。（葉柏毅報導）

28日抵達北京，展開4天訪中行程的施凱爾，29日在北京人民大會堂，與習近平進行約80分鐘的會晤，兩人並共進午餐。施凱爾在開場致詞時指出，中國是全球舞台上的重要參與者，儘管英中雙方存在分歧，但是英國仍希望能夠深化兩國關係。

廣告 廣告

習近平則回應表示，中英兩國關係起起伏伏，不符合雙方利益，如果他與施凱爾兩人，能夠「超越分歧」，他們的關係「經得起歷史考驗」，那麼中國就願意與英國發展長期戰略夥伴關係。

施凱爾這次訪問中國大陸，是英國首相時隔8年之後再次訪中。施凱爾先前在被問到，是否會向習近平提及香港壹傳媒創辦人、英國公民黎智英的案件時表示，他將會提出「需要提出」的人權問題，並沒有正面回答提問。