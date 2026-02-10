英相施凱爾未見過淫魔艾普斯坦 卻可能因他下台

外電報導，上台僅僅19個月的英國首相施凱爾，雖然沒有見過已故淫魔艾普斯坦，不過由於他一時不察，任命與艾普斯坦過從甚密的工黨大老曼德森擔任英國駐美大使，而可能面臨被逼退的命運。（葉柏毅報導）

施凱爾先前任命工黨大老曼德森，出任英國駐美大使，誰知曼德森與艾普斯坦關係密切的內幕細節，從去年開始陸續曝光。施凱爾迫於龐大民意，開除曼德森；同時，當初建議施凱爾任命曼德森擔任駐美大使的首相幕僚長麥斯威尼也請辭，不過滔天民意，還是要求識人不明的施凱爾辭職。

其實曼德森事件，只是英國民眾不滿施凱爾的一個導火線；主因在於施凱爾擔任英國首相的19個月期間，幾乎沒有任何亮眼政績，導致英國民眾對於施凱爾，已經相當不耐。據民調機構「益普索」（Ipsos）最近一次民調顯示，目前只有20%的英國受訪者，喜歡施凱爾，討厭施凱爾的受訪者比例，高達70%；而在政黨支持度方面，執政黨工黨目前排行第三，落後於保守黨，以及走「反移民民粹主義」路線的英國改革黨。

儘管施凱爾已經面臨嚴重的執政危機，但他仍然放話，要為「留任首相」而戰。施凱爾9日表示，他不打算放棄他所獲得的民意授權，以及他對於英國國政的責任。不過施凱爾在龐大逼退民意下還能撐多久，誰也說不準。