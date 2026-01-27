英相施凱爾訪中前夕 傳中國駭入英歷任首相幕僚手機數年

傳英國高階官員手機遭中國駭入。（示意圖，資料畫面）

英國首相施凱爾將於29日起訪中3天。英國《每日電訊報》援引美國情報界消息來源報導，中國在2021至2024年間曾駭入英國歷任首相幕僚等高階官員手機，且相關行動不排除延續至今。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）訪問中國之際，英國《每日電訊報》援引美國情報界消息來源報導，中國自2021年至2024年間，曾駭入歷任英國首相強生（Boris Johnson）、特拉斯（Liz Truss）、蘇納克（Rishi Sunak）親近幕僚及其他高階官員的手機。

消息來源表示，中國駭客攻勢「直入首相府核心」，涉及中國代號為「鹽颱風」（Salt Typhoon）的網路間諜行動。美方情報人員指出，「鹽颱風」行動至今仍在進行，這意味現任首相施凱爾（Keir Starmer）及其幕僚也可能成為攻擊目標。

不過，英國前中央政府官員指出，即便手機曾遭駭，駭客仍難以取得官方敏感資訊，因為官員處理機密資訊時會使用安全的政府網路，而非手機通訊。

英國國家網路安全中心（NCSC）去年曾聯合美國、澳洲、加拿大等國情報機關針對「鹽颱風」發布警示。英國情報界說明，儘管行動至少自2021年就開始，直到2024年才發現相關駭入事件，但英國電信網路的安全性仍被認為「較美國優越」，凸顯國際資安與高階官員通訊安全的重要性。





