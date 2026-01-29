英相施凱爾訪中經貿掛帥 與習近平會面尋求「建立成熟雙邊關係」





於28日晚間抵達北京、展開為期4日，對中國進行國是訪問行程的英國首相施凱爾，29日與中國領導人習近平在北京人民大會堂會面，成為8年來首度訪中的英國首相，凸顯雙方多年來針鋒相對的緊張關係已出現突破性轉變，施凱爾也傳達期望建立「成熟雙邊關係」的立場，展現以經貿為主軸的發展目標。

施凱爾強調與中國建立「成熟雙邊關係」至關重要 促進雙方各領域對話與合作

廣告 廣告

路透報導指出，施凱爾（Keir Starmer）在會面開始時，就表示中國是國際舞台上的重要一員，因此對於中英雙方而言，「建立更加成熟的關係」至關重要，認為各方能夠在這樣的互動下「發現合作機會」，並且讓彼此「能夠針對存在分歧的領域，開展有意義的對話」。

習近平則表示，中英兩國在過去歷經了許多「曲折以及轉變」，這樣的情形並不符合雙方利益，因此北京已準備好與倫敦「發展長期戰略夥伴關係」。

英國預告將與中國合作打擊人口販運 創造合作契機

此外，英國首相辦公室也透露，為了展現雙方攜手合作的意願，施凱爾將與習近平共同宣布，中英雙方將會攜手合作，對涉及人口販運的不法集團進行打擊，兩國有關機構也將進行情報分享，揪出犯罪組織走私所使用的路線，同時也將和中國企業合作，防堵合法商業行為遭到不法組織利用的情形。

報導指出，施凱爾是繼加拿大總理卡尼（Mark Carney）之後，最新一位前往中國展開重要外交活動的主要西方國家領導人，似乎凸顯出在美國總統川普（Donald Trump）執政，為國際情勢帶來高度不確定性的發展之下，各國正在尋求能夠有助於穩定發展的替代選項。

在川普造成世局不穩下 國際間正在尋求有助穩定發展的替代方案

倫敦國王學院（King's College London）劉氏中國研究院（Lau China Institute）主任布朗（Kerry Brown）認為，施凱爾此行將與中國之間簽署多項協議，藉此彰顯雙方關係正朝著快速改善的方向發展，強調「雙方都不希望在對話中，針對分歧的議題展開爭論」，因此「訪問看起來將會獲得成功」。

雖然施凱爾在飛往中國的專機上，面對記者有關是否會向中方提及英國公民、前香港傳媒巨擘黎智英案的提問時，表示自己會就人權問題向習近平「提出必要的質疑」，但是由施凱爾率領超過50名英國商業界領袖，以及行程安排都能夠看出，此次訪問的主軸聚焦於經貿領域的開展。

報導也指出，施凱爾所領導的中間偏左工黨政府，迄今仍在努力達成競選期間所提出的經濟成長承諾，因此即便對於中國情報單位活動，以及人權問題有所疑慮，當前最優先的目標，仍然是和全球第二大經濟體之間改善關係。

除了習近平之外，施凱爾29日稍晚也將與中國國務院總理李強會面，並於30日轉往上海，與當地企業高層進行一系列的對話，尋求開展更多經貿合作機會。

更多上報報導

施凱爾稱無須在美中之間「選邊站」 強調不會為發展經貿妥協國安

川普改口讚英國阿富汗部隊「最偉大戰士」 先前淡化北約角色惹怒盟友

施凱爾北京行在即 英中頂尖企業將重啟「黃金時代」CEO理事會