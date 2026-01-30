英相施凱爾訪中 中國學者：難復刻「黃金時代」

（中央社台北30日電）英國首相施凱爾訪中期間，中英雙方達成多項成果，包括中國降低威士忌酒進口關稅稅率。施凱爾就壹傳媒創辦人黎智英及新疆等問題，與中國國家主席習近平進行了「（相互）尊重的交流」。不過，有中國學者認為，中英難復刻當年的「黃金時代」。

新華社今天報導，中英雙方達成一系列積極成果。這11項成果包括，雙方致力於發展中英長期穩定的全面戰略夥伴關係；恢復舉行中英高級別安全對話；年內舉辦新一輪戰略對話和經濟財金對話、經貿聯委會會議等機制性對話；中方將威士忌酒進口關稅稅率由10%降至5%等。

雙方在兩國領導人見證簽署經貿、農食、文化、市場監管、執法合作等領域12個政府間合作文件；及達成金融、衛生、傳媒、教育等領域多個合作文件。

據路透社及英國BBC報導，施凱爾與習近平花了約3小時共晉午餐及舉行正式高峰會。會談結束後，施凱爾在北京故宮接受英國隨團採訪記者提問。被問到有否向習近平提起黎智英和新疆維吾爾人等人權議題，施凱爾表示，「如你所料，我們提出了那些問題。」

記者追問有否得到習近平的回應，施凱爾表示，「我們就此進行了（相互）尊重的交流。」

施凱爾是8年來首位訪問中國的英國首相，隨團有數十名商界代表。英國前首相卡麥隆（David Cameron）曾在2010至2016年任內推動英中關係「黃金時代」，但之後經過多任英國首相，「黃金時代」逐漸消失。

復旦大學國際關係與公共事務學院國際政治系教授殷之光接受中國媒體觀察者網訪問時表示，施凱爾訪中是英國被現實倒逼的外交調整，既為對沖美國總統川普政府帶來的外部風險，也為破解國內經濟低迷和執政乏力的內部困境。

殷之光表示，當今時局難以復刻當年的「黃金時代」。「黃金時代」高度依賴當時的國際環境，包括當時英國還沒有「脫歐」，是中國走向歐洲大陸非常好的窗口；中英和中美關係也處於相對緩和的時期，「黃金時代」尚可放進當時的全球化敘事中。

殷之光表示，2016年「脫歐」公投成為中英關係的首個拐點。英國政治陷入長期震蕩，對美國依賴上升，而中國科技與產業實力的躍升，加劇西方內部的戰略焦慮。之後英國對中政策迅速轉向對抗，香港、華為、台灣等議題疊加發酵，中英關係被推入「冰河時代」。

殷之光表示，很多在川普第一任期、拜登政府時期已經落實的安全政策，很難逆轉，例如徹底替換英國電信網絡中的華為和中興設備的政策，轉圜空間非常有限。

殷之光指，近期西方多國領導人密集訪中的趨勢，印證了西方陣營並非鐵板一塊。這種「非結盟式深度互動」，背後有積極意義。（編輯：陳鎧妤/朱建陵）1150130