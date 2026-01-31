英相施凱爾訪東京 日相高市備妥貓咪禮物相贈

英國首相施凱爾1月31日訪問日本，與日本首相高市早苗會談後舉行聯合記者會。路透社



英國首相施凱爾結束中國訪問行程後，31日轉往日本訪問，與日本首相高市早苗舉行會談，雙方磋商加快經濟安保及防務合作。

共同社報導，這是施凱爾2024年7月就任首相後第一次訪問日本。

高市在首相官邸舉行歡迎儀式，晚間與施凱爾舉行20分鐘的雙邊會談，會後兩人舉行聯合記者會。

施凱爾在會談開始時表示，「英日夥伴關係是戰略性的、合作性的、朝向未來的，建立在信任和共同利益之上。我們必須進一步加強這個夥伴關係」。

報導稱，雙方同意在網路安全領域加強戰略合作，並且加強經濟安全領域關鍵礦物的供應鏈。

廣告 廣告

另外，英日雙方也同意，加快日英義三國目前正在進行的新一代戰機聯合研發計畫，並且於今年舉行「2+2」外交部長和國防部長會談。

施凱爾也當面邀請高市今年訪問英國，下榻英國首相的鄉村別墅。

高市在聯合記者會表示：「我們同意提升並進一步加強日英合作。面對21世紀國際社會面臨的複雜危機，我們希望更加緊密地合作，共同開創日英兩國的新時代。」

堪稱「送禮達人」的高市，會後送給施凱爾富有日本風情的貓咪相關產品，包括貓咪擺飾和貓草玩具。

除了英國首相官邸飼養逾15年的「捕鼠官」、白虎斑貓賴瑞（Larry），施凱爾自己還養了2隻貓，是名符其實的貓奴。

更多太報報導

伊朗南部港口發生爆炸 當局否認革命衛隊指揮官遇襲

新一批艾普斯坦檔案又見安德魯身影 美國淫魔可能進過白金漢宮？

中共又一高官落馬！ 開會半小時前「部長消失」、整肅擴大中？