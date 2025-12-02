英相施凱爾警告中國構成國安風險 但鼓勵建立商業關係

英國首相施凱爾(Keir Starmer)1日警告表示，中國對英國構成「國家安全威脅」，但他同時為其政府加強與中國接觸的決策辯護，稱更密切的商業聯繫符合國家利益。

施凱爾的工黨(Labour)政府已將改善與中國的關係，列為其外交政策優先事項之一，但由於英國指責北京從事間諜活動，兩國關係一直處於緊張狀態。

施凱爾在倫敦歷史悠久的金融區一場向商界領袖發表的演說中表示，英中關係長期以來「忽冷忽熱」。這場演說是他迄今為止對中政策最清晰地闡述之一。

英國在過去十年的對中政策已經發生重大轉變，從在所謂的「黃金時代」聲稱英國希望成為中國在歐洲最堅定的支持者，轉變為成為中國最激烈的批評者之一。

施凱爾說：「現在是採取嚴肅態度的時候了，摒棄簡化的二分法，既非黃金時期也非冰河時期，並承認顯而易見的事實：你可以在與一個國家展開貿易合作的同時，保護自身安全。」

施凱爾公開表示中國構成「國家安全威脅」，此一決定是在英國檢方於9月表示，對被控為北京從事間諜活動的男子撤銷起訴之後做出的。檢方稱理由是政府拒絕以類似的措辭來描述中國。

施凱爾稱前保守黨(Conservative)政府缺乏與中國接觸是「失職」，並表示自2018年以來，法國總統馬克宏(Emmanuel Macro)已兩度訪問中國，德國領導人也已對中國進行了4次訪問。

但上一次訪問中國的英國領導人，已經是2018年的時任首相梅伊(Theresa May)。

根據消息人士透露，施凱爾正在準備明年訪問中國。自工黨去年勝選執政以來，至少4位內閣大臣已經訪問過中國。

施凱爾表示，其政府不會為了獲取更多經濟機會而犧牲某一領域的安全，並駁斥英中關係取決於經濟和安全考量平衡的觀點。

他說：「保護我們的安全是不可談判的，這是我們的首要職責。」「但透過採取強硬措施保障我們的安全，我們才能在其他領域展開合作。」

不過，施凱爾表示，在沒有重大安全風險的領域，他將鼓勵企業努力增進與中國的商業關係。

他說：「在金融和專業服務、創意產業、製藥、奢侈精品等領域，這些都是英國的成功典範，且出口機會巨大，我們將支持你們抓住這些機會。」 (編輯:柳向華)