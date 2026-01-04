英相施凱爾重申擁護國際法 事實未完整前避譴責美方

（中央社記者陳韻聿倫敦4日專電）英國首相施凱爾今天表示，委內瑞拉事態發展瞬息萬變，他希望先取得所有重要事實、理解事情全貌，再對美國對委國所採取行動造成的結果作判定。

施凱爾（Keir Starmer）並重申，英國未涉入美方行動。面對各界質疑美方行動違反國際法、侵犯他國主權，甚至已構成國際法中的侵略罪（crime of aggression），人權律師出身、曾領導英國檢察署的施凱爾強調，他畢生擁護國際法、主張遵循國際法的重要性，但在對美方行動下結論前，他希望先確保取得所有相關重要事實，而英方目前仍未做到。

施凱爾表示，他也需要與美國總統川普（Donald Trump）及其他盟友通話；同時，政府正與英國駐委內瑞拉大使館齊力向在委國境內的英國公民和國民提供協助。

施凱爾是在今天播出的與英國廣播公司（BBC）的專訪作以上表示。美國政府3日空襲委內瑞拉，並抓捕委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）和妻子、押送至美國。

英國首相府於倫敦時間3日晚間發布施凱爾聲明。聲明提到，英國一向支持委內瑞拉實行權力過渡；馬杜洛是不具合法正當性的總統，對他的政權結束，英方絲毫不感惋惜。

不過，施凱爾再次強調，他支持國際法。他將就仍在持續演變的情勢與美方進行討論，同時尋求委內瑞拉能安全、和平地向反映人民意志的合法政府過渡。

針對美方行動，英國保守黨黨魁巴登諾克（Kemi Badenoch）表示，情勢瞬息萬變、事關重大，她不會妄下論斷、或根據不完整的報導妄加推測。

巴登諾克指出，英國的責任是了解事實、評估國家利益所在，並思考相關事件對委內瑞拉民眾及區域和全球穩定造成的影響。巴登諾克提到，部分如今對事件大發議論的人，明明前一天還沒有能力在地圖上指出委內瑞拉在哪裡。

自由民主黨黨魁戴維（Ed Davey）則主張，施凱爾應譴責川普對委內瑞拉的違法行動；馬杜洛確實是殘暴、不具正當性的獨裁者，但美方對委國的非法攻擊將從此讓「我們所有人較以往不安全」。

戴維強調，擁護國際法意味譴責違反國際法的領導人，無論這麼做的領導人是俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）、或是川普。戴維表示，川普實質上是為普丁和中國國家主席習近平這類領導人「開綠燈」，讓他們可以肆無忌憚攻擊其他國家、不受懲戒約束。

值得一提的是，一向標榜與川普陣營理念相近的右翼英國改革黨（Reform UK）黨魁法拉吉（Nigel Farage）此次未選擇全力支持美方行動。

法拉吉在社群媒體X貼文表示，美國對委國採取的行動「違背國際法」。不過，他也提到，若美方的行動「促使中國和俄羅斯三思，這也許是件好事」。

另一方面，儘管迴避譴責川普，施凱爾坦言，他與川普不是在每件事情上都彼此同意。

施凱爾在BBC專訪中提到，英美關係是世界上最密切的雙邊關係之一；對美關係的重要性可謂超越英國與任何其他國家的關係，對美關係的任何弱化都將不符英國的國家利益。

不過，施凱爾說，這當然不意味他同意川普所有言行，川普對他也是類似態度，但雙方坦然接受彼此的歧異，這就是英美雙邊關係的本質。一旦認定特定夥伴關係符合英國利益，施凱爾說，「你就可以與（不同）人合作，儘管彼此之間存在歧異」。（編輯：韋樞）1150104