英相施凱爾重申擁護國際法 事實未完整前避譴責美方
（中央社記者陳韻聿倫敦4日專電）英國首相施凱爾今天表示，委內瑞拉事態發展瞬息萬變，他希望先取得所有重要事實、理解事情全貌，再對美國對委國所採取行動造成的結果作判定。
施凱爾（Keir Starmer）並重申，英國未涉入美方行動。面對各界質疑美方行動違反國際法、侵犯他國主權，甚至已構成國際法中的侵略罪（crime of aggression），人權律師出身、曾領導英國檢察署的施凱爾強調，他畢生擁護國際法、主張遵循國際法的重要性，但在對美方行動下結論前，他希望先確保取得所有相關重要事實，而英方目前仍未做到。
施凱爾表示，他也需要與美國總統川普（Donald Trump）及其他盟友通話；同時，政府正與英國駐委內瑞拉大使館齊力向在委國境內的英國公民和國民提供協助。
施凱爾是在今天播出的與英國廣播公司（BBC）的專訪作以上表示。美國政府3日空襲委內瑞拉，並抓捕委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）和妻子、押送至美國。
英國首相府於倫敦時間3日晚間發布施凱爾聲明。聲明提到，英國一向支持委內瑞拉實行權力過渡；馬杜洛是不具合法正當性的總統，對他的政權結束，英方絲毫不感惋惜。
不過，施凱爾再次強調，他支持國際法。他將就仍在持續演變的情勢與美方進行討論，同時尋求委內瑞拉能安全、和平地向反映人民意志的合法政府過渡。
針對美方行動，英國保守黨黨魁巴登諾克（Kemi Badenoch）表示，情勢瞬息萬變、事關重大，她不會妄下論斷、或根據不完整的報導妄加推測。
巴登諾克指出，英國的責任是了解事實、評估國家利益所在，並思考相關事件對委內瑞拉民眾及區域和全球穩定造成的影響。巴登諾克提到，部分如今對事件大發議論的人，明明前一天還沒有能力在地圖上指出委內瑞拉在哪裡。
自由民主黨黨魁戴維（Ed Davey）則主張，施凱爾應譴責川普對委內瑞拉的違法行動；馬杜洛確實是殘暴、不具正當性的獨裁者，但美方對委國的非法攻擊將從此讓「我們所有人較以往不安全」。
戴維強調，擁護國際法意味譴責違反國際法的領導人，無論這麼做的領導人是俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）、或是川普。戴維表示，川普實質上是為普丁和中國國家主席習近平這類領導人「開綠燈」，讓他們可以肆無忌憚攻擊其他國家、不受懲戒約束。
值得一提的是，一向標榜與川普陣營理念相近的右翼英國改革黨（Reform UK）黨魁法拉吉（Nigel Farage）此次未選擇全力支持美方行動。
法拉吉在社群媒體X貼文表示，美國對委國採取的行動「違背國際法」。不過，他也提到，若美方的行動「促使中國和俄羅斯三思，這也許是件好事」。
另一方面，儘管迴避譴責川普，施凱爾坦言，他與川普不是在每件事情上都彼此同意。
施凱爾在BBC專訪中提到，英美關係是世界上最密切的雙邊關係之一；對美關係的重要性可謂超越英國與任何其他國家的關係，對美關係的任何弱化都將不符英國的國家利益。
不過，施凱爾說，這當然不意味他同意川普所有言行，川普對他也是類似態度，但雙方坦然接受彼此的歧異，這就是英美雙邊關係的本質。一旦認定特定夥伴關係符合英國利益，施凱爾說，「你就可以與（不同）人合作，儘管彼此之間存在歧異」。（編輯：韋樞）1150104
其他人也在看
問到彈劾賴清德 婦人一句話讓主持人愣住了...
國民黨及民眾黨立委於立法院通過彈劾總統賴清德案，並要求賴清德赴立法院進行報告。與此同時，網路上發起的「彈劾賴清德連署平台」，第一階段連署人數已突破817萬，《高級酸新聞台》於台北市進行街頭訪問，發現民眾對於彈劾案看法呈現分歧。中天新聞網 ・ 13 小時前 ・ 187
消失6年黃立行街頭現身！51歲背狗狀態炸裂 網封S級隱藏版男神
消失在螢光幕前將近6年的金曲歌王黃立行，近日罕見在台北市現身，引發網友熱議。知名DJ馬克於跨年夜在社群分享合照，照片中站在他身旁的，正是久未露面的黃立行本人，讓不少粉絲驚呼：「天啊，是S級隱藏版人物！」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 23
美軍對委內瑞拉發動攻擊！釀酒人球團：陣中3球員狀況仍不明
體育中心／丁泰祥 報導美軍突襲委內瑞拉，已成功活捉委國總統Nicolás Maduro(馬杜洛)夫婦，並送到了紐約，而釀酒人隊棒球事務部總裁Matt Arnold，則在星期天受訪表示，球隊目前尚未掌握陣中在委內瑞拉的球員最新狀況，包括最近在委內瑞拉冬季聯盟大殺四方的年輕好手Jackson Chourio。FTV Sports ・ 5 小時前 ・ 發起對話
馬杜洛被俘引北京焦慮？外媒：若中共侵台，美軍將執行斬首行動！名單曝
美軍於 3 日凌晨發動「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve），以閃電戰術生擒委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolás Maduro），不僅終結了南美洲的一個親共政權，更在印太地區投下巨大的心理震撼彈。華府資深國安特派員戈茨（Bill Gertz）近日在社群平台語出驚人地表示，委國的軍事打擊僅是預演，若中共一意孤行發動台海衝突，美軍已備妥針對中共高層的「精準處決」方案。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 122
美軍斬首行動震驚全球！他預言川普「下個目標」：是這國家
美軍1月3日閃電突擊委內瑞拉、逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子，隨後美國總統川普也公布馬杜洛在美軍「硫磺島號」（USS Iwo Jima）兩棲突擊艦上，戴眼罩、手銬押送紐約的照片，並宣布美國將接管委內瑞拉。對此，前立委邱毅直言，川普此舉堪稱「教科書級斬首行動」，同時推測美方下個可能鎖定的對象，將是另一個石油大國伊朗。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 82
24歲女大學生檢出胃癌末期 曝連2年都吃「這食物」醫曝還有4個隱藏殺手
24歲大學剛畢業的女生感覺胃部不適，就醫檢查就已經是胃癌末期，她回想畢業前至少有2年的時間，天天都吃校門口燒烤攤上買「串串香」，又香又辣讓她吃得很過癮，很可能因此種下癌因。醫師提醒，不只燒烤，菸、酒以健康2.0 ・ 14 小時前 ・ 46
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 4
美國活逮委國總統馬杜洛 汪浩揭關鍵訊號：國民黨小心了
美國轟炸委內瑞拉，並逮捕委內瑞拉總統馬杜洛及其妻子，震撼全球。作家、時事評論員汪浩3日說，馬杜洛被捕所傳遞出的政治訊號，對親中威權勢力而言，緊抱中共領導人習近平大腿，已不再是可靠的保命符，「國民黨小心了」。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 165
無X、內X都做了！夜奔人夫家激戰 健身女教練傳訊嗆聲正宮
台北市1名健身女網紅小萱（化名），先前與人夫阿豪（化名）發生外遇，兩人多次相約摩鐵嘿咻，小萱還趁正宮出國時，跑到阿豪住家過夜，並傳訊息給正宮嗆聲，內容提及「無套、內X全部都來了」等字句，阿豪妻子憤而提出告訴；台北地院判小萱須賠償56萬8340元，全案仍可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 74
北海道捕獲野生陳冠希！陪女兒滑雪超暖爸 素顏狀態卻引發網友熱議
陳冠希近日現身日本北海道滑雪場，陪伴老婆與女兒同行，不僅展現父愛一面，素顏狀態也意外成為網友熱議焦點。日本北海道二世谷向來是藝人與名人偏愛的滑雪勝地，日前才有網友在當地裸湯巧遇阮經天，引發討論，近日又有遊客在滑雪場認出陳冠希一家三口同行出遊。目擊者指出，陳冠希帶著老婆秦舒培與女兒現身雪場，全程陪伴孩子活動，畫面十分溫馨。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 4
柯文哲新工作曝光！震撼宣布長住「這縣市」要靠筆電、睡袋過活
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導朝野各黨派積極布局2026九合一大選，多縣市人選已陸續出爐。民眾黨日前正式徵召白委張啓楷參選嘉義市長，黨主席黃國昌表示，將秉持最大誠意及善意，與國民黨討論整合，外界更盛傳藍營有意禮讓，不過卻斷言「可能不會贏」。對此，前黨魁柯文哲今（3）日與張啓楷出席「阿北回嘉小草座談」活動，宣布將擔任其競選總幹事，並將於此地Long Stay。民視 ・ 1 天前 ・ 453
A-Lin演唱會驚喜一幕！爸媽無預警上台 她傻眼問：「你們上來幹嘛？」
金曲歌后A-Lin不只唱功驚人，搞笑天份同樣圈粉無數！去年演唱會A-Lin與爸媽的幽默互動，再度引爆社群討論，讓網友直呼「笑到肚子痛」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 6
美國不敢打委內瑞拉？周錫瑋嗆川普「試試看」網友傻眼：直接打臉
[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）3日下令突襲委內瑞拉並生擒該國總統馬杜洛（Nicolás Maduro），委內瑞拉軍方斥資鉅額打造「南美最強」中國製武器防禦體系達形同虛設，引發關注。前台北縣長周錫瑋過往在節目斷言「美國不敢打」、「打了必敗」的言論隨即遭網友翻出，周錫瑋聲稱美軍若進攻將面臨中俄代理人戰爭，甚至還嗆川普「去試試看」，如今預測完全失準，網友傻眼直呼：「誒誒，委內瑞拉總統夫婦直接被美國帶走了耶」、「這臉被打得太腫了」。 綜合外媒報導，美軍3日凌晨閃電突擊委內瑞拉，捕獲馬杜洛並押送美國受審。知情人士透露，馬杜洛及其妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）在睡夢中被美軍從臥室拖出逮捕押送美國紐約，美國司法部依據「毒品恐怖主義」（Narco-terrorism）、貪污及販毒等重罪將兩人羈押並展開司法審判程序。然而，周錫瑋過去在《中天電視》節目上的一段分析影片被網友翻出。當時周錫瑋信誓旦旦宣稱，美國絕對不敢對委內瑞拉動武，甚至公開譏諷川普：「去試試看嘛！」 周錫瑋指稱，若美國攻打委內瑞拉將有3個國家會「很開心」。首先是委內瑞拉，馬杜洛握有軍隊與民心並擁有新頭殼 ・ 9 小時前 ・ 151
馬杜洛去年嗆川普「來抓我啊懦夫」 白宮PO片：你現在該懂了
即時中心／徐子為、魏熙芸報導美國總統川普在台灣時間3日下令對委內瑞拉發動空襲，並成功逮捕總統馬杜洛及其夫人，並將兩人遣送美國接受審判。不僅馬杜洛被押解抵紐約被上銬畫面曝光，白宮以及川普稍早也釋出一段影片，是馬杜洛在去年8月對美國叫囂「有種來抓他」的談話，如今卻一語成讖。民視 ・ 1 小時前 ・ 59
50歲男不菸不酒 每天喝「黑咖啡」竟快洗腎！醫示警：一堆人中
喝咖啡有益健康，但醫師洪永祥提醒，若是喝到變質的咖啡豆，就會嚴重傷腎。一名50多歲的男子相當重視健康，不碰菸酒，每天晨跑，某天昏倒送醫確診腎衰竭五期，但該男子沒有三高等導致腎衰竭的疾病，細問後才知，男子會買大包裝的咖啡豆回家囤放，最後咖啡豆已變色，男子仍喝下肚，長期危害腎臟功能至腎衰竭第五期，喝到快洗腎。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 19
被川普抓走的委內瑞拉總統馬杜洛是誰？
[NOWnews今日新聞]美軍今（3）日對委內瑞拉發動大規模突襲，先是在凌晨連續轟炸委內瑞拉多地後，再由美國總統川普（DonaldTrump）宣布已將委內瑞拉總統馬杜洛（NicolásMaduro）夫...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 106
賴清德緊張了？邱毅曝這3人抓「致命把柄」
[NOWnews今日新聞]為協助民眾黨立委陳昭姿推動《人工生殖法》草案，民眾黨前主席柯文哲2日現身立院，不只拜會國民黨團，還與民進黨團總召柯建銘握手大和解。前立委蔡正元說，老柯與柯P見面，像是老先覺過...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 86
日職》本季挑戰大聯盟夢碎！強投高橋光成確定重返西武與林安可當隊友
日前宣布希望透過入札制度挑戰美國職棒大聯盟的埼玉西武獅強投高橋光成，目前確定本季挑戰大聯盟夢碎，因西緯來體育台 ・ 6 小時前 ・ 5
把握好天氣！ 「周三起」入冬最強寒流報到 低溫將跌破5度
把握好天氣！ 「周三起」入冬最強寒流報到 低溫將跌破5度EBC東森新聞 ・ 6 小時前 ・ 7
3生肖馬年大轉運！第1名財運事業愛情豐收 命理師籲：不能再偷懶
【緯來新聞網】邁入2026年，迎接新的開始，命理專家湯鎮瑋老師指出，今年有3個生肖火力全開，包括羊、緯來新聞網 ・ 10 小時前 ・ 7