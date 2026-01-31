英相施凱爾：樂見習近平2027年訪問英國

（中央社記者陳韻聿倫敦31日專電）英國首相施凱爾今天結束中國訪問行程，轉往日本。他訪中期間接受隨行媒體採訪表示，英國是2027年20國集團（G20）峰會主辦國，中國是G20國家，他「當然樂見」中國國家主席習近平屆時來訪。

在此之前，施凱爾（Keir Starmer）表示，中方已確認對4位下議院議員和2位上議院議員，總計6位英國國會現任議員，解除2021年施加的制裁。北京對英國國會議員實施制裁，這一向被視為不利英國推動與中方的高階政治往來。

施凱爾說，在29日雙邊會談期間，習近平告訴他，制裁解除意味英國國會議員「可自由前往中國」。施凱爾表示，只有透過層級高達國家領導人的接觸往來，才可能解決雙邊關係中多年無解的棘手問題。

至於美國總統川普（Donald Trump）警告英國與中國打交道、做生意很危險，施凱爾說，川普應該「主要是在講加拿大」。

加拿大總理卡尼（Mark Carney）本月中旬訪中後，川普揚言，若加中達成貿易協議，美方將立刻對加國商品祭出稅率100%的進口關稅。當時是繼2017年之後，睽違約9年，再度有現任加國總理訪中；施凱爾則是睽違8年後，第一位在任內訪中的英國首相。

施凱爾提到，英美關係非常密切，在他訪中之前，英方已向美方簡報行程和欲達成的目標，更何況川普本人擬今年4月訪中。

施凱爾指出，英中已有多年貿易關係，他此次訪中主要是為英國開啟更多商業機會，給予企業更多信心和確定性，而強化英中經貿投資關係將為英國國內創造「龐大」財富和就業機會。

施凱爾另提到，中方已確認自2月2日起，調降蘇格蘭威士忌進口關稅稅率，由10%下修至5%。至於英國護照持有人的赴中停留30天內免簽證待遇，生效日期仍待定。

在施凱爾轉達中方已明確表態解除對英國國會議員制裁之前，下議院議長霍伊爾（Lindsay Hoyle）曾在回應英國官方不排除邀請習近平訪英的消息時表示，習近平將不會獲邀前往國會發表演說，在有議員遭制裁的情況下，允許習近平踏入議員的工作場所，將是個錯誤。

如今中方解除制裁，霍伊爾說，他將「審慎考慮相關效應」。他指出，很遺憾，他是從媒體報導得知議員遭解除制裁。下週國會議員返回議場，他將告知議員，國會訪賓相關規定是否異動。

北京當局2021年3月以散布關於新疆人權情勢的「虛假訊息」為由，對英國國會總計7位議員施加制裁；當年9月，上、下議院議長同時宣布，只要還有英國國會議員遭制裁，即禁止中國官方代表進入國會大廈。

值得一提的是，英國首相府29日回應媒體相關提問時僅表示，已在推動北京解除對議員制裁方面「取得進展」。在霍伊爾表態不會允許習近平踏入國會一步之後，施凱爾旋即宣布「好消息」，中方已向他確認解除對議員的制裁。英國行政機關未來是否將「積極協調」、促進國會鬆綁對中國訪賓的限制，值得觀察。

一旦習近平於2027年成行，將是繼2015年之後，習近平再度訪問英國。

不過，習近平2015年是對英國進行「國是訪問」，接待層級高至英國君主，當時是女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）。施凱爾則表示，他歡迎習近平在G20峰會期間訪英。相較於再度邀請習近平對英進行國是訪問，讓習近平以G20成員國領袖身分訪英，有助降低在英國國內可能引發的政治爭議。

習近平2015年訪英時，正值英中關係所謂黃金時代。不過，即使中方確定解除對英國國會議員的制裁，也僅涉及目前仍在國會服務的議員。未參與2024年國會大選的資深議員勞頓（Tim Loughton）顯然未在制裁獲解除之列。

此外，中方也未宣告對遭遇同一波制裁的英國學者、大律師和組織機構解除制裁，其中包括研究主任曾被控涉入北京間諜活動的國會議員組織「中國研究小組」（CRG）。

北京當局對英國國會議員選擇性解除制裁，以及英國官方未就其他仍遭北京制裁的的個人和組織公開明確表態，已在英國國內引發議論。

此外，目前仍不明朗，英方在北京與中方會談期間，對新疆人權情勢表達關切的強度有多大。首相府強調，英國政府未解除2021年對涉及侵害新疆人權的中國官員施加的制裁。

另一方面，北京當局先對言論不合己意的外國議員施加制裁，再以解除制裁「展現善意」，也引發政治操弄疑慮，特別是若外國行政機關也接受中方這樣的「善意」。

被制裁的國會議員在英國政壇往往被視為「對中鷹派」。根據這些議員歷年公開發言，他們原本就對訪問中國沒有濃厚興趣，但中方對他們的監控、間諜和顛覆破壞活動，在制裁實施以前，即已發生。目前仍不清楚，英方在北京與中方會談期間，是否曾明確、具體關切北京對英國的各項安全威脅和政治施壓。

其中一位國會議員、保守黨前黨魁史密斯（Iain Duncan Smith）曾告訴中央社，北京的制裁對他缺乏殺傷力，因為他不在中國投資，也沒計畫訪中，但他確實遭遇北京威脅，一如其他「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）成員。IPAC如今串聯逾40國、超過300位議員，以對北京立場強硬著稱。

遭北京先制裁、再解除制裁的6位英國國會議員30日偕同勞頓發表聯合聲明，強調國會存在的意義就是代表和捍衛英國人民，而僅為在任議員尋求或接受（外國政府）施與「優惠待遇」，是傳達有害訊號。

聲明指出，當英國公民黎智英依然身陷監牢、維吾爾人持續受駭人暴行所苦，「我們對這個（解除制裁）的決定不感到欣慰，也不會因此噤聲」。議員們希望施凱爾返英後，會晤所有遭遇同一波制裁的人士，不僅是與在任國會議員。

聲明也提到，議員們是從媒體報導得知制裁遭解除，官員未事先聯繫他們，目前也不清楚中方是否也對議員家屬解除制裁。

英國智庫「中國戰略風險研究所」（CSRI）資深政策主任、前工黨政治顧問古德曼（Sam Goodman）接受中央社採訪表示，英國政府表達與中方加強接觸往來的興趣，北京的戰術顯然是以更多的接觸往來回應英方，同時在過程中推動英方在不同議題讓步。

中方29日在施凱爾與習近平會談後發布訊息提到，「英方願同中方共同推動兩國立法機構等各界加強交往」。

值得一提的是，除了制裁，北京仍可運用能見度較低的手段，施壓或脅迫外國民意代表。近期知名案例包括英國國會議員霍布浩斯（Wera Hobhouse）去年欲入境香港探親被拒，護照一度被沒收、行李遭搜查。霍布浩斯從未被北京制裁，但曾在國會發言時批評北京當局。她也是IPAC成員。

霍布浩斯30日發表聲明強調，只要北京仍對英國國會議員實施「秘密禁令」，英國官方所謂的對中關係外交「重設」（reset）根本就談不上是重設，「我們需要首相保證，所有國會議員都能批評中國共產黨的行為，且無需畏懼懲戒報復」。（編輯：陳妍君）1150131