英相施凱爾1/31訪日 將與高市早苗談防務合作

（中央社東京29日綜合外電報導）日本政府今天公布英國首相施凱爾訪日的相關安排，他將於31日跟日本首相高市早苗舉行會談，確認在經濟安全保障和防務領域的合作，其中包含強化重要礦物供應鏈。 共同社報導，這將是施凱爾（Keir Starmer）就任英國首相後第一次訪日，在此次會談中，雙方將基於歐洲大西洋與印度太平洋的安全保障密不可分之看法，就實現「自由開放的印度太平洋」探討具體舉措。

至於日本、英國及義大利正推進下一代戰機的共同開發，也將確認相關作業進展。

廣告 廣告

另外，會就網路和太空領域的合作達成共識。在俄羅斯侵略烏克蘭戰爭的議題上，日英雙方將商定繼續援烏。

會談結束後，兩位領袖將召開聯合記者會。施凱爾計劃31日當天就離開日本。

施凱爾正在中國進行訪問，他今天跟中國國家主席習近平舉行會談，日英雙方也計劃就對中合作的議題展開討論。（編輯：陳彥鈞）1150129