英相睽違8年訪中 啟程前中國外交部才證實！將見習近平、李強

英國首相施凱爾（Keir Starmer）預計今（27日）啟程訪中，將會面中國最高領導人習近平，這是英國睽違8年來再有首相訪中，今中國外交部例行記者會上，發言人郭嘉昆也證實，並表示會就雙邊關系及共同關心問題深入交換意見，除了北京外，施凱爾也將前往上海。

不同於加拿大總理卡尼（Mark Carney）訪中行程早早對外宣布，施凱爾今從英國啟程，中國外交部直到26日都低調表示會適時發布，直到今才對外正式宣布，而施凱爾訪中前夕接受《彭博》訪問，他認為，與習近平會面不會惹怒美國總統川普，或破壞英、美關係，也不需要在美、中之間選邊站，也強調英、美關係非常密切。

中國外交部今在例行記者會上正式發布，施凱爾將在28日至31日到訪，中國官媒《央視》記者提問，「能否介紹此訪有關安排？中方對此訪有何期待？」郭嘉昆表示，2024年8月習近平即應約與施凱爾通電話，同年11月兩人則在里約熱內盧峰會期間會見，並稱「當前國際形勢變亂交織，中英作為聯合國安理會常任理事國，保持溝通，加強合作，符合兩國人民共同利益，也有利於促進世界和平穩定與發展」。

郭嘉昆指出，施凱爾此行是英國首相時隔8年再次造訪，訪問期間，除習近平外，還會與李強、趙樂際等人會面，同時造訪北京、上海，郭嘉昆稱，「英國工黨政府執政以來，明確表示願同中方發展連貫、持久、戰略性的中英關系，積極推動兩國對話與合作」，中方願以此訪為契機，同英方增進政治互信，深化務實合作。





