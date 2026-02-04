英相稱訪中開展經貿合作 保守黨批「只帶回Labubu」

英國首相睽違8年的訪中之行，引發國內外輿論大相徑庭的解讀。施凱爾2號在下議院發表談話，他批評保守黨政府連續3位首相，沒有訪問中國，根本就是「鴕鳥政策」，而他此行則是給英國的出口「鋪平道路」。

英國首相施凱爾表示，「整體來看我們確保了23億英鎊的市場准入，金融服務包括在其中，英國企業22億英鎊的出口協議，以及價值數億英鎊的新投資。」

施凱爾重申「與中國建立務實合作，讓英國經濟從中得益」，並指出他清楚認知北京當局，對國家安全的威脅，將堅定不移的保障人民安全。

保守黨黨魁巴登諾克，對施凱爾所言非常不以為然，批評施凱爾對中國採取了「軟弱且短視」的作法，還奚落施凱爾此行，除了帶回Labubu玩偶之外，其他一無所獲。

保守黨黨魁巴登諾克說道，「看來首相挺享受這趟行程的，事實上對一位終其一生幾乎是共產黨的人來說，根本就是夢想成真，但除了....議長先生，除了他行李箱的Labubu玩偶之外——我希望他有去檢查有沒有被裝竊聽——他根本甚麼也沒有帶回來。」

施凱爾在下議院重申，他有向中國國家主席習近平，提起壹傳媒創辦人黎智英案件，並要求放人；討論了新疆、西藏人權問題和台灣問題；還敦促中國發揮影響力讓俄烏戰爭停火。對此，巴登諾克也提出了質疑。

保守黨黨魁巴登諾克說：「他此行對黎智英達成了什麼？什麼也沒有。中國是否承諾停止贊助蒲亭在烏克蘭的戰爭機器？聽起來是沒有。此行又為被奴役的維吾爾人帶來了什麼？什麼都沒帶來。中國同意停止無休止的網路攻擊了嗎？有嗎？我們都知道答案。事實是中國展現了自己的實力，而英國實際上則是任其擺佈。」

巴登諾克還以「巨大的間諜據點」形容倫敦市中心，即將出現的中國超級大使館，諷刺的說「首相飛機都還沒上，就已經先繳了贖金。」