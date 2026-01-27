英相訪中前表態：不在美中之間選邊站 將向習近平提黎智英案

英國首相施凱爾。路透社



英國首相施凱爾在本週訪問中國前受訪表示，英國不必在美國和中國間選邊站，聲稱中國將為英國企業帶來「重大機會」，但也將在與中國國家主席習近平會晤時，提出對香港壹傳媒創辦人黎智英判決的關切。

施凱爾（Keir Starmer）據報將於29日起訪中3天，前往北京、上海兩地，這將是時隔8年再度有英國首相赴中國訪問。此前加拿大總理卡尼（Mark Carney）亦率團訪中，引發美國總統川普（Donald Trump）揚言對加國產品祭出100％關稅措施。

施凱爾週一（1/26）在唐寧街10號的辦公室接受彭博採訪時指出，自己經常被要求在國家間做出選擇，「但我不會這麼做」，堅稱英國可以與習近平會晤的同時，不會激怒川普或損害英美關係，駁斥必須在美中之間選邊站的說法。

「我們當然希望與美國保持非常密切的關係，同時兼顧安全和國防領域」，施凱爾認為，英國可以兩全其美，稱對中國視而不見、置之不理是不明智的，「畢竟中國是世界第二大經濟體，蘊藏著巨大的商機。」

施凱爾訪問中國不僅兌現了英國工黨競選時重塑英中關係的承諾，英國政府近幾個月來致力於緩和雙邊分歧，更於上週批准中國在倫敦興建大型大使館的計畫，為其此次出訪鋪平道路。

但報導指出，施凱爾選擇淡化雙邊在國家安全或人權問題上存在的分歧，譬如中國以勾結外國勢力的指控，監禁英國公民黎智英。施凱爾表示，他將與中國領導人會晤時提出這些關切。

施凱爾將率領約60名企業、大學和文化機構的翹楚訪問中國。他談到代表團成員時說道：「他們明白其中的機會。但這並不意味著要在國家安全上妥協，恰恰相反。」

