英相訪中挨批軟弱 保守黨：帶回Labubu卻無成果

（中央社倫敦3日綜合外電報導）英國保守黨領袖巴登諾克在下議院批評首相施凱爾對中採取「軟弱且短視」的作法，並說施凱爾日前的訪中行程除了帶回「Labubu玩偶」，幾乎一無所獲。

綜合南華早報、每日郵報、每日快報等外媒報導，施凱爾（Keir Starmer）在對下議院發言時表示，他「對來自中國的威脅有清楚認知」，但同時主張，「若無視這個地緣政治現實，我們根本無法保障國家利益」，並強調中國是全球第2大經濟體。

廣告 廣告

他說：「我們可以做到兩件事同時進行。我們可以保護自身利益，同時尋求合作機會。這也是本次出訪的核心精神。」

對此，巴登諾克（Kemi Badenoch）在下議院表示，英國當然應該和中國接觸，即使財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）被拒於門外，「即使中國是一個威權國家，企圖破壞我們的利益」。

「即使他們在監視我們，有時甚至就在這棟大樓裡；即使他們為世界各地敵視我們國家的政權提供資金。」

巴登諾克直言，「中國是現實存在，是全球性大國，也是經濟實際面」，但「我們質疑的並不是首相與中國接觸這件事。我們批評的是他軟弱且短視的作法」。

她指控施凱爾除了「行李箱裡帶回的那個Labubu玩偶」，幾乎一無所獲。她還附帶了一句，希望有人檢查那個玩偶有沒有被裝了竊聽器。

至於中方確認解除對包括4位下議院議員在內的共6位英國國會現任議員的制裁，巴登諾克表示：「最糟糕的是，首相宣稱為4位保守黨下議院議員解除制裁是多麼了不起的勝利，好像他在幫我們一個大忙。」

她說，首相應該明白的是，「這些議員之所以被制裁，是因為他們勇於對抗中國，對抗違反人權的行為，以他不敢採取的方式，挺身對抗那個監聽我國議員的國家。」

「這些人根本不想去中國，中國當局也心知肚明。」她說，中方很清楚，他們拿出來給施凱爾的東西是做順水人情「根本不花一毛錢，為什麼英國首相就是看不出來？」

她說，首相「被耍了」，還說中方即將在倫敦市中心設立一座「巨大的間諜據點」。她說，首相飛機還沒上，就已經先繳了「贖金」。

這位保守黨領袖進一步說，施凱爾這趟訪中行「為（遭監禁的）黎智英做了什麼？什麼也沒有。」她又問，中國是否承諾停止在俄烏戰爭中助長對抗英國的行動？「聽起來沒有。」

「這趟出訪為被奴役的維吾爾人帶來了什麼？什麼都沒帶來。中國同意停止無休止的網路攻擊了嗎？有嗎？我們都知道答案。」

「事實是，中國展現了自己的實力，而說白了，英國則處於被動被推著走。」

針對批評，施凱爾說：「我理解國會議員還希望見到更多成果，但這正是關鍵：過去8年對中國的忽視也毫無建樹。」

他說：「這一步只是初步指標，而非全部，這正說明像這樣高層間針對敏感議題直接溝通，有助於捍衛英國利益並取得進展。」（編譯：蔡佳敏）1150204