英相訪中簽10項協議 中方祭英公民30天免簽優惠

英國首相施凱爾（Keir Starmer）表示，「這是8年來首次有英國首相踏上中國土地。」

前一天在北京會晤習近平與李強後，英國首相施凱爾30日參加英中商業論壇。英國政府日前不顧各界強烈反對，為中國在倫敦市中心興建新的「巨型使館」開綠燈，等於向中國遞出橄欖枝，而這趟中國行也成了英中2國重啟接觸的關鍵起點。

英政府批准中國「超級大使館」案 民眾憂中國監控上街抗議

施凱爾說道，「我想呼應一句中文語彙『求同存異』。」

習近平與施凱爾29日在北京人民大會堂會見，隨後中國官媒宣布，中英要發展「長期穩定全面戰略夥伴關係」，可說是延續了2015年卡麥隆訪中時所建立的「全球全面戰略夥伴關係」；英國方面也宣布，中國將把蘇格蘭威士忌的關稅從10%下調至5%。

3小時的峰會與午餐，2人大聊足球與莎士比亞，會談同時也涵蓋了安全議題、俄烏戰爭與人權問題。

為了填補8年高層交流中斷的空白，英中雙方互送大禮包。中國單方面提供英國公民30天免簽，英國製藥巨頭阿斯特捷利康AZ也承諾，2030年前在中國投資150億美元，擴大藥品生產和研發。

除了元首會面，英中的貿易官員與經貿團隊也在雙方會談後簽署了10項協議。

施凱爾此行也深入民間，除了訪問故宮著名的金水橋，他也在一間餐廳裡與北京民眾近距離拍照、親切互動。

學者分析，施凱爾此行已經帶來具體成果，他緊跟著加拿大總理卡尼（Mark Carney）的腳步來到中國，試圖在這個動盪時期改善與全球第2大經濟體的關係，為英國經濟帶來新的可能性。

英國倫敦國王學院中國研究教授布朗認為，「歐洲國家正處於地緣政治的兩難局面，因為美國變得不可預測，也不特別友善，因此它改變了一切，所以他們必須，我不會說是『轉向』，那個字眼太強烈，但他們確實必須分散風險。」

不過美國總統川普（Donald Trump）卻警告，英國的作法是「危險的」；他也再次拉高分貝提醒加拿大總理卡尼，中國不是解決經濟問題的解答。

川普說：「他們這樣做是非常危險的，若加拿大跟中國做生意，風險甚至更高。」

而結束中國行，施凱爾31日將轉往日本，這也是他上任後首度訪日。施凱爾將與日本首相高市早苗會談，確認英日在經濟與防務領域上的合作。

