英知名電商服飾平台破產！停止接單退貨禮券作廢 要顧客自行向銀行求償
財經中心／林昀萱報導
受到經營成本、快時尚品牌競爭激烈等影響，知名英國電商服飾平台SilkFred在5日拋出震撼彈，宣布進入破產管理程序，且因財務困難無法退款給客戶。目前SilkFred已停止接受訂單、不接受退貨，消費者被列為「債權人」，可自行依照《消費者信用法》第75條對發卡銀行申請退款。
成立於2011年、擁有500個品牌的SilkFred在5日於社群平台宣布進入破產管理程序，透露因經營成本上升、海外快時尚品牌競爭越來越激烈，讓獨立品牌生存變得日益艱難。雖然走向關門，但SilkFred對於能夠幫助許多女性找回自信穿搭感到無比自豪，也感謝一路支持的顧客、合作品牌及團隊。
據《This is MONEY》報導，SilkFred在10月24日提交委任管理人的意向通知並關閉線上商店，於10月29日進入破產管理程序，並正在與財務顧問公司 Quantuma Advisory Limited 合作進行破產管理。 目前SilkFred已停止接受訂單，且無法處理退貨，禮品卡和禮券都不能再兌換。商家透露沒有資金可以償還，並警告顧客「不要寄回任何不需要的商品」。
遭受損失的消費者被列為債權人，「雖然債權將按照法律規定的優先順序處理，但不幸的是，根據目前的信息，將沒有足夠的資金來支付任何無擔保債權人的款項。」消費者若在SilkFred使用信用卡支付商品，並且消費超過100英鎊，可以依照《消費者信貸法》第75條自行向發卡機構嘗試申請退款。
