英矽智能股價暴漲42.2%! AI制藥首股刷新港股紀錄
[Newtalk新聞]
今（30）日，港交所迎來年內募資金額最大的生物科技 IPO，經過 30 個月等待與四次遞表後，英矽智能終於正式掛牌上市。此次 IPO 也刷新了 2025 年非 18A 港股醫療健康公司認購紀錄。
全球發行約 9,469 萬股，香港公開發售部分獲得約 1427.37 倍超額認購，凍結資金達 3283.49 億港元，占全球發售規模的 10%。國際配售部分錄得 26.27 倍超額認購，是年內同類 IPO 中國際配售認購倍數最高的項目。公開發售階段引入包括禮來、騰訊、淡馬錫、施羅德、瑞銀資產管理等 15 家基石投資者，認購總額達 1.15 億美元。上市首日股價報 34.20 港元，較招股價 24.05 港元上漲 42.20%，市值達 190.64 億港元，成為 2025 年港股最大生物科技 IPO。
英矽智能由拉脫維亞計算機科學家艾力克斯・扎沃朗科夫（Alex Zhavoronkov）於 2014 年創立，2018 年獲藥明康德創始人李革投資後將總部遷至香港。2021 年前葛蘭素史克高管任峰加盟，公司確立「雙 CEO」架構，由扎沃朗科夫負責 AI 平台開發，任峰主導藥物管線推進。公司採用軟件加自研管線的混合模式，核心平台 Pharma.AI 覆蓋從靶點發現到臨床預測的全流程，已授權給輝瑞、賽諾菲等藥企使用，軟體業務毛利率達 100%。
自主研發管線中，進展最快的是 ISM001-055，全球首款由 AI 發現新靶點並設計新分子的候選藥物，針對特發性肺纖維化，已具備進入 III 期臨床條件，也是公司最關鍵的價值支撐。其餘管線仍處於早期階段。2022 年至 2024 年，營收分別為 3015 萬美元、5118 萬美元和 8583 萬美元，但研發投入高達 7817.5 萬美元、9734.1 萬美元及 9189.5 萬美元，公司仍在持續虧損。
AI 制藥行業的競爭逐漸回到臨床數據和藥物成果。上市後，英矽智能面臨收入高度依賴少數 BD 交易，以及核心管線能否成功上市的雙重壓力。ISM001-055 進入 III 期臨床，帳上現金約 2 億美元，但臨床成本高昂，資金消耗將急劇增加，一旦失敗，不僅投入付諸東流，市場對 AI 平台的信任也將受挫。
分析人士指出，英矽智能的案例折射出 AI 制藥行業的典型困境，如擁有先進技術、頂尖團隊與資本支持，但最終仍需靠傳統臨床數據與新藥上市成果來證明可行性。任峰曾表示，公司希望不只是業界黑馬，更要成為傳統藥企追逐的白馬。未來能否兌現市場期待，取決於臨床成功與可持續商業模式的驗證。
更多Newtalk新聞報導
巴拿馬反中! 深夜悍然拆除華人抵巴紀念碑 中國怒了 要求究責並復原
謝步智觀點》川普竟當「魔鬼代言人」逼澤連斯基割地 歐「志願聯盟」將再捍衛烏
其他人也在看
「股價從170元跌到30元！」築間董事長林楷傑認「公司慘虧彎路走多」：未來不再自創品牌
「我的彎路已經走太多了！公司股價從170元跌到31元，現在真的想通了，未來只做對的事情，只跟對的人一起合作！」以火鍋起家的築間餐飲集團（7723）今年4月成功上櫃掛牌，積極跨足燒肉、鐵板燒、酸菜魚等餐飲品牌、快速展店，但營運表現未如預期，前三季每股虧損約1.81元、續創歷年低點，股價也一路走弱。董事長林楷傑今（30）日受訪時坦言，未來將不再自創品牌，經營策略回歸單純，只聚焦2件事。Yahoo奇摩股市 ・ 5 小時前 ・ 61
60億科技大廠無預警關廠！股價大逃殺跌停 1.1萬張排隊搶賣
科技業再傳震撼消息！市值約60億元的面板廠精金上周突重訊，宣布啟動生產線停產並拍板關閉南科廠，消息一出引發市場高度關注。今（29）日股價開盤即跳空跌停，以6.63元鎖死，開盤1小時湧現逾1.1萬張委賣單排隊求售，投資人信心明顯受挫。以精金目前股本約8.02億元計算，跌停後市值縮水至約54.78億元。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 7
台積電上榜！外媒揭4檔「閉眼長抱」名單：持有5年資產大翻身
知名投資媒體《Motley Fool》近日發布最新報告，點名未來5年最值得持有的4檔股票，其中台灣「護國神山」台積電赫然在列。報導強調，面對股市不可避免的波動，投資人應具備紀律與長線思維，將焦點回歸企業的基本面與獲利能力。這份名單除了台積電外，還包括拉丁美洲電商霸主MercadoLibre、軟體巨擘微軟（Microsoft）以及Google母公司Alphabet，被視為能抵禦市場雜訊、適合長期布局三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
台股無懼圍台軍演 股王信驊再刷7715元天價/央行再駁「台灣病」 難掩民眾低薪痛/面板雙虎成交破百萬張 群創連兩日漲停｜Yahoo財經掃描
在年底交投清淡、以及黃金、白銀價格下殺拖累下，美股四大指數同步走跌。道瓊工業指數下挫0.51%；那斯達克指數下跌0.50%；標普500指數回落0.35%；費城半導體指數亦跌0.41%。市場焦點仍在AI族群，輝達受市場對高價併購Groq疑慮影響下跌1.21%，連帶拖累半導體族群表現；特斯拉則因產品安全疑慮回檔3.27%。整體來看，科技股短線承壓，壓抑美股表現。 亞股方面漲跌互見，日股走跌，韓股小幅收低；港股則收漲；陸股維持震盪收平盤，整體亞股氣氛偏觀望。 台股方面，今（30）日加權指數開高後震盪走低，終場下跌103.76點，收在28,707.13點，成交量4,599.31億元。權王台積電(2330)受ADR回落影響，盤中一度下探1,510元，終場收在1,520元、小跌10元；不過高價股表現撐盤，股王信驊(5274)盤中衝高至7,715元再創新高，收盤大漲6.34%。整體來看，在外資連續買超、投信結帳調節下，台股於高檔震盪整理，資金持續在題材股間輪動。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 小時前 ・ 5
大摩最新目標價曝光！國家隊連9天掃貨這電子中游大廠 明年有望淡季不淡
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數昨（29）日收28,810.89點，漲254.87點或0.89%。八大公股昨日賣超31.04億元，其反手買超前十大個股，包括4檔電...FTNN新聞網 ・ 10 小時前 ・ 2
台積電最大敵人不是三星、英特爾！外媒點「2大問題」已快失控：壓力全在它身上
在半導體產業中，台灣的「護國神山」台積電無疑是鎂光燈焦點，特別是各大投入AI軍備競賽的無廠（fabless）半導體巨頭，紛紛爭搶台積電產能。不過科技媒體《Wccftech》直言，AI市場需求過於強勁，反而為其帶來不小的壓力，台積電自身更有兩大問題已接近失控，目前的處境可說是「因成功而受苦」。報導指出，隨著AI熱潮席捲全球，台積電成功搶下極高市占率，成為輝達（......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 37
他45歲提早退休、20年後真心勸：一定要有自住房「避免退休金花光要做到3件事」
多數人在剛離開職場時會準備一筆退休金，確保起碼幾年內生活無虞。但隨著退休生活不斷展開，坐吃山空的日子令人焦慮，尤其當碰到如意外、疾病、子女需求等緊急狀況，必須動用計畫外的資金時更是如此，該如何應付才能讓退休生活不致因缺錢而陷入困頓無繼？Yahoo奇摩房地產 ・ 10 小時前 ・ 8
記憶體報價大漲！華邦電強攻近9%炸量35.5萬張 「這檔」一度寫200元新天價噴210億
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受龍頭股台積電（2330）及多數類股下跌影響，台股今（30）日大盤走疲，截至12點40分，加權指數來到28748.99點，下跌61.9點...FTNN新聞網 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
中國大陸「瑞幸咖啡」登台 路易莎董座黃銘賢：台灣市場會讓他們「非常辛苦」
被譽為「星巴克殺手」的中國大陸連鎖咖啡品牌瑞幸咖啡（Luckin Coffee） 傳出12月登台、店址選在台北南京東路三段，引發市場高度關注。對此，台灣本土咖啡龍頭路易莎咖啡（2758） 董事長黃銘賢今（29）日首度親自回應，直言瑞幸所採行的商業模式，其實是「台灣20年前走過的路」，而台灣市場的競爭結構，將讓瑞幸在台發展「非常辛苦」。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 184
狠殺14週終於收手！外資捧18.7億補貨0050 買超00919等5檔高息ETF逾7萬張
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數昨（29）日收28,810.89點，漲254.87點或0.89%。外資買超95.10億元，觀察其買超ETF，入手最多的是規模高達1.01...FTNN新聞網 ・ 12 小時前 ・ 2
【2025ETF風雲榜】力壓0056！「最猛高股息」00882年賺25% 這3檔不賺反虧一次看
2025年步入尾聲，台股飆漲表現寫下不少驚奇。《Yahoo股市》也統整近年最具話題性的高股息ETF今年來報酬率排行榜（還原權息值），前三名均有2成以上報酬率，中信中國高股息（00882）以25.63%登頂，力壓老牌知名的高股息ETF 0056，卻有3檔不僅沒賺錢，報酬率更呈負值。資深證券分析師謝明哲受訪指出，今年企業高度成長，明年配息可期，且高股息仍是追求現金流的優選，明年仍可繼續投入。Yahoo奇摩股市 ・ 8 小時前 ・ 6
戶頭200萬想買0050 她猶豫何時該進場？網友揭關鍵：All in就對了
股海茫茫，再厲害的投資人也無法精準預測高點或低點。一名月女網友增貸200萬元資金剛入帳，正在猶豫要All in投入0050，或等到明年低點再進場，因此發文詢問網友意見，貼文引起討論。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 13
ASIC訂單湧入！「IC測試廠」拉第2根漲停寫新天價 全年EPS上看6元拚歷史次高
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導由於全球科技巨頭爭相發展ASIC晶片，封測需求不斷上升，相關廠商因而大幅受惠，如欣銓（3264）今（29）日就拉出第2根漲停，...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
野村積極成長基金經理人葉穎娟：投資人應克服「賺了就跑、賠了死抱」
走過動盪的2025年，台股上漲約兩成漲幅，不少基金也繳出亮眼績效。從川普關稅風暴衝擊大跌，再到AI題材飆漲，基金經理人如何面對市場動盪？如何展望2026，又給投資人哪些建議？野村積極成長基金經理人葉穎娟直言，台股本質上是一個偏好成長型的市場，資金永遠在追逐高成長的機會，因此她長期採取積極策略，並維持遠見雜誌 ・ 1 天前 ・ 3
熱門股／跨年前必布 元月10年勝率最高15檔
野村投信表示，在美科技股回神的帶動下，台股加權指數維持高檔震盪，電子股表現強勢，AI 與電力相關題材續熱。本週進入耶誕長假，外資動能相對放緩，交投逐漸轉淡之際，資金預期將更集中於明年成長確定性高的族群，如光通訊、PCB、散熱、低軌衛星、半導體先進製程等；指數維持高檔震盪，拉回有支撐可擇優布局市值型主動式ETF，靈活鎖定權值股長線機會。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
群創轉型有成爆量漲停！面板報價止跌「這2檔」利多狂揚 它卻1原因垂淚跌停板
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導群創（3481）轉型有成，日前傳出手握SpaceX關鍵封裝訂單，帶動其今（29）日股價強攻漲停，爆量36.9萬張，再加上研調顯示面...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
目標價喊上52元！三大法人砸24.6億狂掃這「航海王」4萬張 利多能見度直達2月
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數上週（12/22~12/26）收在28556.02點，週漲859.67點、漲幅3.1%。據證交所盤後公布籌碼動向，本週投信賣超70.45...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
台積電最大敵人竟不是三星、英特爾 外媒曝2大問題快失控
在AI浪潮席捲各行各業之際，台灣的「護國神山」台積電成為大廠爭相搶訂產能的目標。然而，科技媒體《Wccftech》指出，AI需求過度火熱，反而讓台積電承受前所未有的營運壓力，公司正面臨兩項幾近失控的挑戰，可謂「因成功而受苦」。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 3
AI需求超熱！富喬連5漲後再逼漲停炸14.1萬張 「半導體測試廠」寫新天價噴141億元
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於台積電（2330）、鴻海（2317）等權值股上漲，台股今（29）日大盤走揚，截至12點45分，加權指數來到28791.98點，漲幅0...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
主動式ETF掛牌潮！2檔台股標的明天問世 2026年這檔搶頭香
[Newtalk新聞] 年底封關倒數，台股再創新高，外資的動作轉向為 2026 年預做佈局模式，大盤在基本面、產業面，及資金動能支撐下可望衝刺「金馬」行情，國內主動式台股ETF也如雨後春筍般陸續掛牌。 台灣證券交易所表示，由台新投信募集發行的「主動台新優勢成長」（00987A），及群益投信募集發行的「主動群益科技創新」（00992A）將於明（30）日掛牌，並得辦理融資融券。含上述兩檔ETF，在集中市場掛牌的ETF將達 205 檔。（含被動式 190 檔及主動式 15 檔） 此外，甫在上周五（26日）成立的，第一金台股趨勢優選主動式ETF（00994A），預計將在明（2026）年 1 月 7 日起正式於交易所上市掛牌交易，將成為明年首檔掛牌的台股主動式ETF。 今年來，台股市場一路在科技產業領軍帶動下攻高，明年在全球寬鬆政策、科技業訂單與獲利預期勁下，加上九合一選舉的政策的利多助攻下，預期台股投資的前景樂觀。各大券商預估，明年台股指數高點區間落在 30,000～35,000 點間，成長空間可期。第一金投信提醒，第一季台股在「紅包行情」效應的推波助瀾下，投資人可藉由台股主動式ETF，由經理新頭殼 ・ 1 天前 ・ 1