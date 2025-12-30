英矽智能股價暴漲42.2%! AI制藥首股刷新港股紀錄

英矽智能今（30）日在港交所掛牌上市，股價首日大漲42.2%，刷新2025年港股AI制藥IPO記錄。 圖：翻攝自 英矽智能官網

今（30）日，港交所迎來年內募資金額最大的生物科技 IPO，經過 30 個月等待與四次遞表後，英矽智能終於正式掛牌上市。此次 IPO 也刷新了 2025 年非 18A 港股醫療健康公司認購紀錄。

全球發行約 9,469 萬股，香港公開發售部分獲得約 1427.37 倍超額認購，凍結資金達 3283.49 億港元，占全球發售規模的 10%。國際配售部分錄得 26.27 倍超額認購，是年內同類 IPO 中國際配售認購倍數最高的項目。公開發售階段引入包括禮來、騰訊、淡馬錫、施羅德、瑞銀資產管理等 15 家基石投資者，認購總額達 1.15 億美元。上市首日股價報 34.20 港元，較招股價 24.05 港元上漲 42.20%，市值達 190.64 億港元，成為 2025 年港股最大生物科技 IPO。

英矽智能由拉脫維亞計算機科學家艾力克斯・扎沃朗科夫（Alex Zhavoronkov）於 2014 年創立，2018 年獲藥明康德創始人李革投資後將總部遷至香港。2021 年前葛蘭素史克高管任峰加盟，公司確立「雙 CEO」架構，由扎沃朗科夫負責 AI 平台開發，任峰主導藥物管線推進。公司採用軟件加自研管線的混合模式，核心平台 Pharma.AI 覆蓋從靶點發現到臨床預測的全流程，已授權給輝瑞、賽諾菲等藥企使用，軟體業務毛利率達 100%。

自主研發管線中，進展最快的是 ISM001-055，全球首款由 AI 發現新靶點並設計新分子的候選藥物，針對特發性肺纖維化，已具備進入 III 期臨床條件，也是公司最關鍵的價值支撐。其餘管線仍處於早期階段。2022 年至 2024 年，營收分別為 3015 萬美元、5118 萬美元和 8583 萬美元，但研發投入高達 7817.5 萬美元、9734.1 萬美元及 9189.5 萬美元，公司仍在持續虧損。

AI 制藥行業的競爭逐漸回到臨床數據和藥物成果。上市後，英矽智能面臨收入高度依賴少數 BD 交易，以及核心管線能否成功上市的雙重壓力。ISM001-055 進入 III 期臨床，帳上現金約 2 億美元，但臨床成本高昂，資金消耗將急劇增加，一旦失敗，不僅投入付諸東流，市場對 AI 平台的信任也將受挫。

分析人士指出，英矽智能的案例折射出 AI 制藥行業的典型困境，如擁有先進技術、頂尖團隊與資本支持，但最終仍需靠傳統臨床數據與新藥上市成果來證明可行性。任峰曾表示，公司希望不只是業界黑馬，更要成為傳統藥企追逐的白馬。未來能否兌現市場期待，取決於臨床成功與可持續商業模式的驗證。

