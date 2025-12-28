英研發「1針擋多癌」疫苗！目標「10年內普及」

國際中心／李筱舲報導



醫學界即將迎來歷史性的突破。據外媒報導，牛津大學的研究團隊宣布，針對肺癌的預防性疫苗計畫於明年正式展開臨床試驗。這項研究不僅針對肺癌，團隊也正在開發乳癌、卵巢癌及腸癌的疫苗，並目標將這些疫苗整合成「單一劑量」。若研發成功，這項技術每年有望挽救全球超過360萬條生命，將在人類抗癌醫學史上揭開新的篇章。





醫學大突破！英研發「預防型疫苗」 肺癌、乳癌靠1針阻斷「目標10年內普及」

牛津大學腫瘤學教授布拉格登，其團隊以新冠疫苗作為平台，重新改裝並設計出能啟動免疫系統清除癌細胞的機制。

這項計畫最早由牛津大學腫瘤學教授布拉格登（Sarah Blagden）在紀錄片《癌症偵探：尋找治癒方法》中披露。其靈感源於她收聽播客（Podcast）時，對癌症演化產生抗藥性的思考。布拉格登教授指出，肺癌通常需要十年以上才會成形，中間則需歷經漫長的「癌前病變」階段。憑藉新冠疫情期間快速進化的疫苗技術，研究團隊重新改裝既有平台，設計出能啟動免疫系統清除這些異常癌細胞的機制。

布拉格登教授目標為「一針即阻止多癌」，希望在十年內讓癌症疫苗普及化。

布拉格登教授目標為「一針即阻止多癌」，希望在十年內讓癌症疫苗普及化。（示意圖／民視資料照）

布拉格登教授受訪時表示，這段研發之路並不容易，他們經歷了三次申請，才成功拿到經費。如今第一批疫苗已在牛津製造完成，她形容這是「世代僅有一次的機會」，目標是一針即可阻止多數癌症，並在十年內讓癌症疫苗如同麻疹疫苗一樣普及。布拉格登也強調，這項研究目標是根除疾病，不被大型藥廠公司操控，而是源於想改變世界的決心。她對這場與癌症的長期戰爭充滿信心，並直言：「我想對癌症說的只有一句：『我們來對付你了。』」若抗癌疫苗成功問世，不僅是醫學的勝利，更會替全球正在經歷癌症折磨的病患帶來曙光。





