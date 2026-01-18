英研究：節日壓力放大「父母倦怠」 對孩子強顏歡笑恐影響親子互動
【健康醫療網／記者黃嫊雰外電報導】「父母倦怠」是近年才逐漸受到關注的概念，指的是與育兒相關的長期疲憊、情感疏離與成就感喪失。英國《衛報》報導，一項最新研究指出，在重要節日期間，父母更容易累積壓力、出現倦怠，還傾向在孩子面前壓抑真正的情緒、強顏歡笑。學者示警，對孩子隱忍情緒，不只父母的壓力沒有緩解的機會，也可能影響孩子的情緒學習。
遇節日忙瘋！研究揭家長越累越壓抑情緒 孩子失學習機會
過去有關父母倦怠的研究多數是一次性的問卷調查，未能呈現壓力在一段特定時間的狀態。為補足缺口，盧森堡大學行為與認知科學系Ziwen Teuber研究員與其團隊招募293名英國家長，在耶誕節前後35天，每天發送3次簡短問卷到受試者的手機，即時記錄他們在節假日期間的壓力和情緒狀況。
研究發現，隨著倦怠程度升高，家長越傾向隱藏或壓抑真實情緒，例如在感到疲憊、焦慮或不知所措時，仍刻意在孩子面前假裝快樂。家長們這樣做常常是出於「要保護孩子」，不希望自己的負面情緒打擾家庭氣氛，但Teuber研究員指出，這種做法長期下來，反而可能影響親子互動。
壓抑情緒讓父母累積更多心理壓力，也讓孩子錯失學習辨識與理解負面情緒的機會，不利於建立對情緒的健康認知。研究團隊進一步分析發現，父母倦怠沒有顯著的性別差異，不過母親普遍承擔較多認知方面的負擔，包括規劃、安排與反覆思考節日相關事務。
如何才能好好過節？專家建議：降低要求、找人分擔
面對節日帶來的壓力，專家也為家長們提供以下建議：
少做一點：家長不必追求「把節日過得很完美」，而是可以著重在真正有意義、符合家庭價值觀的活動，不必看別人做什麼、自己家也得做什麼。
正視壓力：冷靜、坦誠地表達自己的感受，例如告訴孩子你已經感到很疲倦或壓力太大，也能向孩子示範負面情緒是正常、可以控制的，同時也能減輕父母自身的壓力。
安排休息時間：盡量在忙碌的一天中擠出時間休息，像是散散步、躺下來放空幾分鐘，都有助於避免壓力不斷堆積。
與伴侶分擔情緒：與伴侶一起規劃、處理該做的事，或是情感上的支持，都能有效減輕心理負擔。
降低自我要求：專家提醒，父母倦怠常常發生在那些對自己要求過高的人身上，壓力不斷堆疊會讓標準越來越不切實際。降低過高的自我期望，讓節日回歸「彼此陪伴」的本質，也有機會讓家庭關係獲得喘息空間。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=67269
